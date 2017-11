Todo listo para el tradicional “Dominguito Ciudad de Esperanza”

El Torneo Dominguito “Ciudad de Esperanza” 2017 será válido para el ranking anual de la Federación Rafaelina de Ajedrez y para el ranking del Circuito Esperancino de Ajedrez.

Se realizará en el salón de eventos del Club Social Aarón Castellanos, ubicado en Rivadavia 1780 y el cierre de la inscripción será el mismo domingo a las 10.30 horas.

Además de los participantes habituales del circuito esperancino de Ajedrez (Departamento Las Colonias), asistirán jugadores de localidades como Rafaela, Humberto Primo, Sunchales, San Cristóbal y San Justo, integrantes de la Federación Rafaelina de Ajedrez, como también de otras localidades que lo hacen habitualmente en este tipo de torneos como Santa Fe, Paraná y San Francisco.

El director del torneo será el profesor Fabián Hominal y estará acompañado por árbitros de la región.

Competirán las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Libre.

PREMIOS: En las categorías Sub 8; 10; 12 y 14 se otorgarán trofeos del 1º al 5º puesto. También recibirán premios las dos mejores damas ubicadas después de estos y habrá presentes para los demás participantes. En la categoría libre se otorgarán trofeos a los tres primeros absolutos y a la 1º dama después de estos. También recibirá trofeo el mejor Sub 16, que participe en esta categoría y que no le correspondan los premios anteriores.

Jugarán por sistema suizo a siete rondas en Sub 8 y en cinco rondas en las demás categorías.

Habrá servicio de kiosco y buffet durante toda la jornada.

Para mayor información podrán comunicarse con Fabián Hominal al 03496-15440342