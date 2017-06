TN Clase 3: Impresionante vuelco de auto del equipo de Nicolás Kern

19/06/2017 Comentarios (0) Vistas: 1486 Deporte Motor, Deportes, Noticias

Este fin de semana el Turismo Nacional Clase 3 y Clase 2 desarrolló la sexta fecha de la temporada en San Luis. Uno de los Cruze del equipo de Nicolás Kern conducido por el chaqueño Matías Muñoz Marchesi dio cuatro vueltas sobre su eje luego de un roce desde atrás de Julián Santero (Focus). El piloto fue trasladado a una clínica donde quedó en observación aguardando el alta médica.

La sexta fecha del año del Turismo Nacional, disputada en el autódromo “Rosendo Hernández” de San Luis, terminó con un susto para Matías Muñoz Marchesi, piloto del equipo que comanda Nicolás Kern, luego de sufrir un toque de atrás generando un despiste que generó al menos cuatro tumbos de su Cruze atendido en Esperanza.

El piloto del “Nico Kern Racing Car” se mantuvo entre los ocho primeros de la final hasta la última vuelta cuando Julián Santero (Ford Focus) lo tocó de atrás y salió despistado elevándose por un montículo de tierra y dando al menos cuatro tumbos. El chaqueño fue asistido de inmediato por el servicio médico del autódromo y luego fue trasladado al policlínico de San Luis para una mejor evaluación, pero afortunadamente se encuentra bien. La carrera fue ganada por Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze).

Luego de su traslado a una clínica de San Luis el piloto que es parte del equipo de nuestra ciudad expresó: “Estoy bien, hospitalizado en una sala común del policlínico de San Luis, sin ningún dolor. Me hicieron estudios de control por el fuerte golpe y depende el resultado de los mismos si me dan el alta o me quedo un día en observación”.

Con dos autos en pista durante el fin de semana por parte del equipo de Nicolás Kern en la serie de la mañana del domingo Matías Muñoz Marchesi fue cuarto y el cordobés Franco Coscia décimo. En la final Muñoz Marchesi marchaba octavo al momento del vuelco y Coscia abandonó cuando restaban 12 vueltas para la bandera a cuadros.

El Campeonato Argentino 2017 de Turismo Nacional Clase 3 lo lidera Emanuel Moriatis (153 unidades); escoltado por Mariano Werner (140 puntos) y Jonatan Castellano (137). La próxima fecha será la séptima, se disputará entre los días 14. 15 y 16 de julio compartiendo la programación deportiva con la categoría FIA WTCC (FIA World Touring Car Championship).

Mirá el vuelco:

