Theler y Kinen: “Cambiemos sigue utilizando la mentira como estrategia política y eso en Esperanza es inadmisible”

Atento a la presentación de proyectos, por parte de los ediles Martinez y Bonvin de Cambiemos, referidos a tarifas eléctricas, los concejales del Bloque PJ realizaron algunas consideraciones:

“Jugar con las expectativas de los argentinos es algo que Cambiemos hace a lo largo de todo el país, faltar a la verdad es su “manera de hacer política”. Decir una cosa a sabiendas que es mentira, afirmar algo y hacer lo contrario, mentir como se hizo en campaña electoral, parecen haberse convertido en prácticas habituales en el ejercicio de la actividad política de Cambiemos. Esto que, como espectadores veíamos azorados desde nuestra ciudad, esta “manera de hacer política” lamentablemente desembarca también en Esperanza y comprobamos como, con estos engaños, hoy se quiere hacerle creer a los esperancinos que la solución al caos provocado por Cambiemos al aumentar irracional e indiscriminadamente las tarifas de la energía, está en manos del municipio, falacia que hasta el vecino más despolitizado descubre fácilmente” comenzó a explicar el edil Eduardo Kinen.

Es falso que el esperancino pague la luz más cara por un impuesto municipal:

“No existen impuestos municipales que tengan incidencia alguna en la boleta de la EPE, eso en la ciudad de Esperanza no existe, la confusión de los ediles de Cambiemos surge a partir de la Ley Provincial N° 7797 del año 1975, que marca un 6% que la EPE debe pagar a municipios y comunas, no por el uso del espacio público específicamente sino por ser una empresa que presta servicios por una concesión monopólica en la ciudad, pero los ediles deberían saber que el ámbito en todo caso para cambiar una ley provincial no es el Concejo Deliberante de la ciudad, y si la Empresa Provincial de la Energía lo cobra en las boletas a los contribuyentes, no es competencia del Municipio. Por lo tanto, el planteo de los ediles de Cambiemos parece más una estrategia de marketing político que una propuesta de solución seria y responsable” explicó Eduardo Kinen.

El denominado C.A.P. (Convenio o cuota alumbrado público) es por el pago del consumo, entonces no es un impuesto:

“El convenio que aparece en la boleta de la EPE como C.A.P. y que los ciudadanos esperancinos pagamos desde el año 1994 aproximadamente, fecha de la firma del mismo, es por el consumo público de energía, no son impuestos municipales, es por la energía que utilizamos los esperancinos para iluminar las calles, avenidas, las plazas, paseos, etc. Ese valor se fijó oportunamente realizando una ecuación y fijando un porcentaje de cada factura, pero ese concepto es, reitero, por la energía que los esperancinos utilizamos para iluminar nuestra ciudad, no es un impuesto municipal, eso los concejales de Cambiemos, si realmente estudiaron posibles soluciones, deberían saberlo. Dejar sin efecto este convenio significaría que el vecino debiera afrontar el costo de toda la iluminación de la ciudad, a través de otra modalidad de pago. Están dispuestos los concejales de Cambiemos a modificar la Ordenanza Tributaria y por ende que los vecinos paguen mucho mas de tasas, para afrontar este enorme gasto extra para la Municipalidad“ afirmó la concejal Theler.

La solución al caos creado por Cambiemos, la tiene Cambiemos. Falta que tomen las decisiones correctas:

“Si se quiere aportar seriamente a una solución haciendo foco en los impuestos, como componentes distorsivos de la tarifa, el gobierno nacional tiene en sus manos solucionar este caos con la baja del IVA, que sí tiene un impacto notable en las tarifas especialmente en los usuarios residenciales; hablamos de un impuesto directo que podría bajar considerablemente el monto final a pagar. En este marco invitamos a los concejales de Cambiemos a gestionar frente al gobierno que ellos representan, la quita o reducción sustancial del IVA (impuesto en que reciben por coparticipación tanto nación como provincia y municipios y que de eliminarse implicaría un sacrificio de los tres niveles de gobierno) en las tarifas, gestiones que con mucho gusto acompañaremos” explicó Kinen

Los documentos de la verdad:

“Está a disposición de la ciudadanía el texto de la Ley N° 7797 que establece ese famoso 6% del que muchos hablan, y reitero, surge de una ley provincial y para modificarla el ámbito es la legislatura provincial, no el concejo de la ciudad” expresó Theler.

“Cómo decíamos, estos documentos, la ley provincial 7797 y el convenio por consumo público de energía, están disponibles para los medios de comunicación, para los integrantes de entidades intermedias que quieran comunicarles a sus asociados la verdad sobre este tema y claro está, siempre disponibles para todos y cada uno de los vecinos de la ciudad que quieran constatar nuestros dichos en base a documentos oficiales” cerró María Rosa Theler.