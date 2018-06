Tenistas del LTCE con participación en el Nacional de Menores

Con tres representantes estará presente el Lawn Tennis Club Esperancino en una nueva edición del Campeonato Nacional de Tenis de Menores, en Buenos Aires.

En el 3er. Nacional, ex Grado 1, jugarán a partir de este jueves: Giuliano Furlotti, en Sub 14; Federico Zeitter, en Sub 16; y Francisco Gay, en Sub 19.

El Campeonato, la máxima expresión del tenis de menores, al cual acceden los mejores ubicados en el ranking nacional de la Asociación Argentina de Tenis, tendrá lugar en el Club Atlético Lanús. Se utilizará como subsede el Lomas Athletic.

El humbolense Giuliano Furlotti, será el único referente de la Liga de Tenis del Litoral Argentino. Siendo su primer año en la división Sub 14, arranca como 13ª cabeza de serie, siendo actualmente el Nº 15 del escalafón nacional. El Nº 1 de la preclasificación es Matías Elías Juri, de la Federación Santafesina (sede Rosario).

Entre los Sub 16 estará el rafaelino Federico Zeiter, también como único representante de la Liga del Litoral, es el 17º preclasificado. Está colocado en el puesto 21 de un ranking nacional que tiene como líder a Victorio Marquirelli, de Córdoba.

El esperancino Francisco Gay será uno de los referentes del “Litoral” en Sub 19, siendo el 15º de la preclasificación en este Nacional. Ocupa el puesto Nº 40 del escalafón de la AAT, donde el Nº 1 es Jesús Quiroga, de Santiago del Estero.

Fuente: Prensa LTCE.