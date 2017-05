Tenistas del Lawn Tenis Club Esperancino sobresalieron en diversos torneos

23/05/2017 Comentarios (0) Vistas: 1140 Deportes, Noticias, Tenis

El fin de semana fue positivo para los tenistas que representan al Lawn Tennis Club Esperancino, al tener muy buena participación en cuatro certámenes de distintos niveles, sobresaliendo las conquistas de dos Nacionales Grado 3 en Santa Fe.

El fin de semana fue bárbaro para los tenistas que representan al Lawn Tennis Club Esperancino, al tener muy buena participación en cuatro certámenes de distintos niveles, sobresaliendo las conquistas de dos Nacionales Grado 3 en Santa Fe.

DOS TITULOS EN NACIONAL G3

En el Complejo Solares de la Laguna y el Santa Fe L.T.C. se concretó el fin de semana el 3er. Nacional Grado 3 de la Liga de Tenis del litoral Argentino, con muy buena presencia de los referentes del LTCE

En Sub 16, Francisco Gay se consagró Campeón en singles, comenzando con una victoria sobre Emir Buzán (El Trébol), 6-3 y 6-1; para luego superar a Leonardo Barceló (San Jorge), 6-1 y 6-2. En Semifinales venció a Andrés Grüber (Paraná), 7-6 y 6-4. En la Final el esperancino se alza con el título al derrotar a Ezequiel Simonit (Paraná), por 6-3 y 6-3. En dobles, formando dupla con el rafaelino Federico Zeitter, también llegó a la Final, cayendo en el cotejo decisivo ante la parea de entrerrianos Simonit – Grüber, 6-3 y 6-3.

En Sub 18, Joaquín Rossi se consagró también Campeón. En la Zona doblegó a J.J.Rooney (Rosario), 6-2 y 6-0, y luego a Rodrigo Rivera (Reconquista), 6-1 y 6-1. En Semifinaels superó a Valentín Maidana (Rosario), 6-2 y 6-2. En la Final, otra vez con Rivera, “Joaco” Rossi impuso condiciones, con claridad, ganando 6-0 y 6-0.

Azul Malatini en Sub 16 fue subcampeona, jugando todas contra todas. Empezó venciendo a Candela Martinengo , 6-4, 4-6 y 6-1. En la misma jornada perdió con quien sería la Campeona, la cordobesa Franca Bucco Paolass, 6-1 y 6-3. Cerró su actuación doblegando a Belén Lauría, con un contundente 6-0 y 6-0, para ser Subcampeona.

En Sub 12, Bernardo Gay arrancó con un triunfo sobre Valentino Rodríguez (Reconquista), 6-1 y 6-0; para luego eliminar a Mateo Oyeros (Rafaela), 6-2 y 6-1. En Semifinales perdió con Facundo Grasso (Córboba), 6-3 y 6-3. Otro esperancino, Genaro Templado tras ganar en su presentación, perdería frente al cordobés Grasso.

2-3 EL INTERCLUBES

Mas allá de cumplir otra buena actuación como equipo, el LTCE no pudo avanzar a la Final del Torneo Interclubes al estilo de Copa Davis, al caer 3-2 frente a Rafa Lon de Santa Fe. Fue el fin de semana en el Complejo La Cañada de Rafaela.

El sábado, en singles, Ignacio Engler perdió el 1er. singles, ante Gonzalo Ramseyer, 6-3 y 6-3; pero luego igualaba el marcador Franco Templado, al imponerse en el segundo partido, sobre Lisandro Uribe, 6-4 y 6-1. En el dobles, Mauricio Engler – Emanuel Rodríguez, cedieron ante el propio Uribe y Gastón Ramseyer, 6-4 y 6-4.

En la jornada decisiva del domingo, Templado cae en singles ante Juan Obeid, 6-4 y 6-1. Por último, Mauricio Engler superó a Gastón Ramseyer, 6-7, 6-2 y 11-9. Se sellaba 3-2 para los santafesinos el pasaporte a la Final.

El próximo fin de semana, el equipo el LTCE jugará otro Interclubes en El Trébol.

SEMIFINALISTAS EN EL G5

En el Club Central San Carlos tuvo lugar este domingo el 2º Torneo Promocional Grado 5, con varios representantes del LTCE.

En Sub 12 (16 inscriptos), Tobías Zuber llegó hasta Semifinales. Se adjudicó una de las cuatro zonas, superando a Tomás Ferrero y otro esperancino, Benjamín Bertotti. En la Semifinal, Zuber perdió con Matías Colombo, 6-0.

También del LTCE jugaron sin poder avanzar en sus grupos Francesco Mignola, Cristian Carossi y Santiago Garrone.

En Sub 14 (7 anotados), Tomás Paravano fue 2º en la zona, venciendo a Agustín Cafaro y Catela Da Silva y caer con Lombardi (apretado 7-6). En Semifinales cedió con Arán, 6-3. También intervino de la Escuelita “Guillermo Vilas” Lautaro Kern, sin poder avanzar.

SEIS EN EL ZONAL

En el Santa Fe LTC tuvo lugar el fin de semana el 3er. Zonal de Preinfantiles, siendo seis los representantes de la Escuelita “Guillermo Vilas” del LTCE los que participaron.

Mas allá de sumar algunas victorias en sus zonas, no pudieron progrsar los Sub 9, Juan Pablo Kern, Benjamín Adorni y Bruno Celenu; y los Sub 10 Juan Galiari (división “A”) y Bruno Miseréz y Santiago Gianassi (“B”).

Etiquetas: FIN DE SEMANA, LTCE, RESULTADOS, Tenis