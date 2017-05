Tenistas del L.T.C.E. intervendrán en Torneo Grado 5 de San Carlos

13/05/2017 Comentarios (0) Vistas: 1192 Deportes, Noticias, Tenis

Varios representantes de la Escuelita de Tenis “Guillermo Vilas” del Lawn Tennis Club Esperancino tomarán parte este fin de semana del Torneo Grado 5 que se disputará en San Carlos Centro.

El certamen que se hace en el ámbito de la Liga de Tenis del Litoral Argentino tendrá lugar entre sábado y domingo en el Club Argentino, contando con subsede a Central, de ser necesario, por la cantidad de inscriptos que haya.

Por el LTCE jugarán: en Sub 12 “A”, Tobías Zuber; en Sub 12 “B”, Santiago Garrone, Benjamín Bertotti y Cristian Carossi; en Sub 14 “A”, Tomás Paravano, y en Sub 14 “B”, Matías Morandín y Germán Appelhans.

RUMBO AL NACIONAL G3

Mientras tanto el grupo de competencia del Lawn Tennis se viene preparando con la intención de hacer la mejor participación en el próximo Campeonato Nacional Grado 3 que se concretará en el ámbito de la Liga del Litoral.

El Nacional se jugará el fin de semana entre los días 20 y 21 de mayo, en el Santa Fe Lawn Tenis y Solares de la Laguna, de la ciudad capital.

