Son 900 los tambos afectados por las inundaciones recientes

Estiman una caída del 40% en la producción de leche de toda la provincia. Castellanos es el departamento más afectado con 600 tambos y el resto se ubica en Las Colonias, San Martín, San Cristóbal y San Justo.

Por Elida Thiery – El sol de este verano que se hace cruento permitió desde la tarde del miércoles empezar a calcular de alguna manera la afección de tanta agua en uno de los sectores productivos más importantes a nivel nacional.

Después de haber sobrevolado la zona, Pedro Morini, secretario provincial de Lechería analizó ayer algunos de los números oficiales que maneja el Ministerio de la Producción. Son 300 mil hectáreas en todo el territorio las afectadas por el exceso hídrico, mientras que de todo eso, la mitad está en nuestra región, siendo el cuadro más afectado el que está delimitado por las rutas 19 al sur, la 1 sobre el límite cordobés, la 280 S en el norte y la Ruta Nacional 34 al este. En este marco, se estiman en 900 los tambos con cobertura de agua, de los cuales 600 están en esta delimitación principal, mientras que los restantes 300 se ubican en departamentos como San Martín, San Cristóbal, Las Colonias y San Justo.

Es así que si bien entre 2013 y 2015 la provincia llegó a promediar los ocho millones de litros diarios producidos, para 2016 se cerró con un balance diferente. Luego de abril, la producción de leche cruda había caído a los cuatro millones de litros diarios, pero para diciembre ya se consolidaron 6.200.000. Ahora se estima en el 40 por ciento la merma, ya que pymes y grandes empresas aluden una baja en la recepción de esos valores, con lo cual el primer mes del año y quizá también el segundo, con toda la influencia de las lluvias y el calor, arañen los cinco millones de litros diarios.

El daño económico, solo en producción de leche y siendo generosos con los valores, calculando a cinco pesos el litro, darán un sablazo en la recaudación no solo de tamberos, sino en su consecuencia impositiva y comercial de más de 185 millones de pesos, aproximadamente, sin contar pérdidas en pasturas, algunos animales, daños en infraestructura y demás cuestiones que se añaden al fenómeno. Claro que en agricultura, los cálculos son otros, con la pérdida de lotes completos de maíz, soja y girasol.

Cabe destacar que la provincia podría procesar diariamente un aproximado de hasta 12 millones de litros diarios, quedando a mucho menos de la mitad de eso, por estas semanas, al menos.

“El impacto es muy grande, pero a diferencia de abril esto se da en una zona bien focalizada y con la ventaja que pueden llegar a aportar las altas temperaturas de enero y la alternancia con el sol que estamos viendo. De todas maneras, los pronósticos son muy variables y el alerta se debe mantener”, le comentó a CASTELLANOS el funcionario que confirmó la buena marcha del Decreto por la prórroga de la emergencia agropecuaria por 180 días para 18 departamentos y añadiendo a siete localidades del restante, Nueve de Julio. Además, ya se gestionan ayudas extraordinarias en el plano nacional.

Morini anticipó que “se siguen recopilando todos los datos, sobre todo de los productores que necesitan trasladar animales y van apareciendo campos más al norte con buenas instalaciones para recibir a esas cabezas, e incluso hay cierta oferta de rollos y fardos”. El Secretario entiende que si bien hay espacios muy complicados, como la zona entre Roca y Vila, “hay gente que no se va a entregar tan fácil y es una decisión muy difícil la de cerrar un tambo, más aún cuando están en campos chicos, que no tienen muchas alternativas”. De todos modos, la decisión está tomada en varios casos y ya aparecen oportunistas con intención de comprar las explotaciones devaluadas.

Finalmente, el funcionario aseguró que ni bien se pueda, cuando el agua se retire se agilizarán las obras que ya están comprometidas en caminos rurales, e incluso en algunos comités de cuenca, además de tender a apurar licitaciones pendientes de años para mejorar la infraestructura en una región sucesivamente golpeada por el clima y las promesas.

