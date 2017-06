Solo en tres localidades la UCR no integra el Frente Progresista

07/06/2017 Comentarios (0) Vistas: 1056 Noticias, Política, Provinciales

Se trata de Santa Fe, Rosario y Nelson. En la capital provincial integra Cambiemos con el PRO, FE y la Ucedé. Mientras que en las otras dos compite con lista propia.

Solo en tres localidades de la provincia la Unión Cívica Radical decidió no integrar el Frente Progresista Cívico y Social. Esas son: Santa Fe, Rosario y Nelson. En el caso de la capital provincial, es el único distrito donde el sello de la UCR estará integrando un frente que no será el Progresista. Allí se inscribió en Cambiemos, alianza que anotó junto al PRO, la Ucedé y el Partido Fe, aunque aún resta la aprobación del Tribunal Electoral ya que hay otros partidos (el Autonomista y País) que también anotaron Cambiemos.

Mientras que en Rosario y Nelson la UCR competirá con lista propia, sin alianzas. Si bien aún no está oficializado el padrón para las elecciones de este año, entre las tres localidades reunen más del 40 por ciento de los electores. En las elecciones provinciales de 2015 la provincia tuvo un total de 2.580.882 electores, de los cuales 773.689 pertenecían a la ciudad de Rosario, 302.435 a la ciudad de Santa Fe y 3.600 a la comuna de Nelson. En total, entre las tres localidades sumaron 1.079.724 electores, el 41,8% del padrón.Por otra parte, algunos dirigentes del radicalismo aclararon que hay localidades donde podrían optar por no competir dentro del Frente Progresista y participar de otras opciones electorales. Sin embargo, en esos casos –como pueden ser el de las ciudades de Santo Tomé y de Rafaela, entre otras–, ya no podrán hacerlo en una alianza que esté integrada por la UCR, que ya está inscripto dentro del Frente Progresista.

El viernes a medianoche, cuando venza el plazo para la inscripción de precandidatos ante las autoridades partidarias y de los frentes, se empezará a conocer dónde decidió jugar cada uno. Mientras que el lunes 12 de junio los precandidatos deberán ser oficializados antes de la medianoche ante la Secretaría Electoral provincial.

Al mismo tiempo, hubo radicales santafesino que salieron a ratificar su pertenencia al Frente Progresista a pesar de que en la ciudad de Santa Fe la UCR esté en otro frente. Incluso en un comunicado de prensa el diputado provincial Jorge Henn ya anticipó que habrá radicales que no solo estarán en las listas de concejales del Frente Progresista capitalino, sino que conformarán las listas de diputados nacionales de esa coalición.

Fuente: UNO Santa Fe.

Etiquetas: ELECCIONES, FRENTE PROGRESISTA, localidades, santa fe, ucr