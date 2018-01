Simonutti: “Es un orgullo ser el presidente de Juventud”

En la última Asamblea desarrollada por socios de la Asociación Deportiva Juventud fue elegido Roberto Simonutti como presidente de la institución que entre varios desafíos se prepara para la celebración de su centenario.

La institución del norte de la ciudad comienza a recorrer su camino al centenario con importantes preparativos luego de un 2017 que ya quedó en la historia grande del club luego del título obtenido en el torneo de Primera División de Liga Esperancina de Fútbol.

La semana pasada en la Asamblea Anual fueron electas las nuevas autoridades y quedó definido que el joven Roberto Simonutti sea el nuevo presidente del club.

En diálogo con CSC Radio Simonutti hizo mención a su llegada a la presidencia: “Conozco cada rincón del club y se que hay y que se guarda en cada una de las habitaciones de la institución. Son muchos años en los pasillos de AD Juventud. Llegué de chico y jugué a la pelota en innumerables torneos hasta el año pasado. Un sueño era jugar en el centenario pero siendo presidente tendré que dejar de jugar. Quizás nunca imaginé llegar a este cargo pero es un orgullo estar a cargo de un club que ha marcado etapas importantes a lo largo de mi vida”, expresó Simonutti.

Además el máximo dirigente se refirió a su tarea en el club: “Hay mucho por hacer y proyectar. Estamos en el año del centenario y queremos preparar la casa la mejor forma. Con importantes proyectos las tareas se centrarán en trabajos edilicios en la sede como en el campo de deportes. Llevando las cosas a un primer nivel posibilitará que más personas puedan acercarse al club aumentando la masa y vida social.

Estamos en un lugar importante para la comunidad con grandes familias y merecen tener su espacio para cuando el tiempo se lo permita. Fútbol, boxeo, patín, telas, gimnasia, taekwondo y Carioca son las actividades que hoy se le ofrece a la persona que se acerca a AD Juventud y ya estamos trabajando con cada una de las subcomisiones para comenzar el año de la mejor manera además de estudiar nuevas posibilidades y actividades para cada socio.

Con respecto al fútbol de Primera División ya se confirmó al cuerpo técnico que venía trabajando y en los próximos días se iniciará la pretemporada de cara a la nueva temporada donde nuestro proyecto remarca que más allá de jugadores experimentados que lleguen como refuerzos, los planteles superiores deben en su mayoría estar conformados por chicos de nuestras Inferiores”, sostuvo el dirigente.

Por otra parte Simonutti contó: “El título del último torneo acercó a muchas personas que se habían alejado y hoy en AD Juventud hay muchas ganas de hacer cosas y muchas personas que quieren colaborar y eso es muy importante. En estos últimos días hablé con varios ex presidentes que me han marcado cosas y me siento orgulloso del lugar que ocupo y ahora no queda más que seguir trabajando para hacer del club una institución social y deportiva cada vez más grande”, expresó Simonutti.