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Miércoles, 22 de Febrero · 17:38 Hs

22/02/2017 Comentarios (0) Vistas: 1234 Noticias, Regionales

Sigue vigente un Alerta por tormentas intensas

Es para el centro y norte de Santa Fe con una duración estimada hasta la madrugada del jueves según el Servicio Meteorológico Nacional. 

 

Fenómeno:  LLUVIAS Y TORMENTAS INTENSAS

 

Zona de Cobertura:     SUDESTE, CENTRO Y NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. ESTE Y SUDOESTE DE CORDOBA. ENTRE RIOS. NORESTE DE LA PAMPA. SUR DE SAN LUIS. SUR Y CENTRO DE SANTA FE.
Este Informe se Actualizará a las 22:30 horas. (*)

Situación:

SOBRE EL SUR DE SAN LUIS, NORESTE DE LA PAMPA Y SUDESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES HAN COMENZADO A DESARROLLARSE LLUVIAS Y TORMENTAS. SE ESPERA QUE EN LO QUE RESTA DEL DIA DE HOY Y MADRUGADA DE MAÑANA JUEVES SE GENERALICEN AL RESTO DEL AREA DE COBERTURA. ESTOS FENOMENOS PUEDEN SER LOCALMENTE INTENSOS CON ABUNDANTE CAIDA DE AGUA EN CORTOS PERIODOS, FUERTE ACTIVIDAD ELECTRICA, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO. NO SE DESCARTAN MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS.

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