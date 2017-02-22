Sigue vigente un Alerta por tormentas intensas

Es para el centro y norte de Santa Fe con una duración estimada hasta la madrugada del jueves según el Servicio Meteorológico Nacional.
Situación:
SOBRE EL SUR DE SAN LUIS, NORESTE DE LA PAMPA Y SUDESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES HAN COMENZADO A DESARROLLARSE LLUVIAS Y TORMENTAS. SE ESPERA QUE EN LO QUE RESTA DEL DIA DE HOY Y MADRUGADA DE MAÑANA JUEVES SE GENERALICEN AL RESTO DEL AREA DE COBERTURA. ESTOS FENOMENOS PUEDEN SER LOCALMENTE INTENSOS CON ABUNDANTE CAIDA DE AGUA EN CORTOS PERIODOS, FUERTE ACTIVIDAD ELECTRICA, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO. NO SE DESCARTAN MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS.
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