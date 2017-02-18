 MENU

Sábado, 18 de febrero · 16:52 Hs

18/02/2017 Comentarios (0) Vistas: 1258 Noticias, Regionales

Sigue vigente la posibilidad de tormentas en la región

Para el Centro y Norte de la provincia de Santa Fe el Servicio Meteorológico Nacional renovó esta tarde el Alerta por Tormentas Fuertes, al menos hasta las 21:30. 

 

 

Fenómeno:  TORMENTAS FUERTES O SEVERAS

 

Zona de Cobertura:     ESTE DE CATAMARCA. NORTE DE CORDOBA. CENTRO Y SUR DE CORRIENTES. NORTE DE ENTRE RIOS. ESTE DE JUJUY. CENTRO Y ESTE DE SALTA. CENTRO Y NORTE DE SANTA FE. SUR, CENTRO Y NOROESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO. TUCUMAN.

Situación:

SOBRE EL AREA DE COBERTURA CONTINUAN REGISTRANDOSE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS, ALGUNAS DE ESTAS PUEDEN ALCANZAR INTENSIDAD FUERTE O SEVERA, PROVOCANDO ABUNDANTE CAIDA DE AGUA EN CORTOS PERIODOS, INTENSAS RAFAGAS, FUERTE ACTIVIDAD ELECTRICA Y CAIDA DE GRANIZO. LA INTENSIDAD DE LOS FENOMENOS TENDERA A DISMINUIR GRADUALMENTE ENTRE LA NOCHE DE HOY Y LA MAÑANA DEL DOMINGO 19. SE DETERMINA EL CESE PARA EL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EL SUDESTE Y CENTRO DE CORDOBA, EL SUR DE ENTRE RIOS, Y EL SUR DE SANTA FE.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInBuffer this pageFlattr the authorShare on RedditEmail this to someoneDigg thisShare on StumbleUponShare on TumblrPrint this page

Etiquetas: , , ,

» Noticias, Regionales » Sigue vigente la posibilidad de tormentas en la región

Noticias relacionadas

Comentarios cerrados.