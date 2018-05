Sesiona este jueves el Concejo Municipal

Ingresan desde el Ejecutivo expedientes relacionados con la prolongada amnistía edilicia y un pedido de prórroga de plazos por no finalizar la Ejecución Presupuestaria 2018.

ORDEN DEL DÍA 03/05/2018

Sesión Ordinaria Nº 535 Bandera: Eduardo Kinen

I) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

TRATAMIENTO DE PREFERENCIA ACORDADO EN LA SESIÓN DEL DÍA 19/04/17:

1) Expte. Nº 126993-G-06 Gross Esteban Juan, visado previo del plano de “Mensura y Subdivisión” Inmueble Rural, ubicado en la Concesión 57 Este y adjtos. Exptes. Nros. 216788-G-15 Gross Esteban Juan, solicita Permuta de lote por otra parcela con la misma superficie a ceder al municipio en futuras subdivisiones a realizarse sobre Inmueble Rural ubicado en calle Bottai esq. España, 225974-G-16 Gross Esteban Juan, solicita el Visado del Plano de “Mensura y Subdivisión”, Inmueble Rural Concesión 57 Este y 237100-C-17 Cursack Eduardo Marcos, solicita se dictamine proceder Ref. situación de donación y permuta de terrenos entre el Sr. Juan Esteban Gross y la Municipalidad de Esperanza, a fin de poder realizar escrituración.

II) ASUNTOS ENTRADOS:

1) Expte. Nº 238781-C-18 Dirección de Contaduría, eleva Ejecuciones Presupuestarias, Marzo 2018.

2) Expte. Nº 163326-C-10 Comis. Estudio Reglamento Edificación eleva proyecto de Ordenanza relacionado a la amnistía, en lo referente a regularizar todas aquellas construcciones o mejoras realizadas sin permiso municipal, y adjtos.

Nº 220252-A-15 Asociación de Profesionales de la Construcción Esperanza (APCE), solicita Prórroga presentación de Legajos Ref. Expedientes de Obra acogidos a Amnistía Municipal de Declaración de Mejoras Edilicias, Nº 205500-C-14 Concejo Municipal, Ordenanza Nº 3796 – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2014, el plazo previsto en el inc. c) del Art. 2) Ordenanza Nº 3686/12 – Derógase la Ordenanza Nº 3790/13, N° 196583-A-13 Asociación de Profesionales de la Construcción de Esperanza (APCE), solicitan prórroga Plan Especial de Normalización/Actualización Catastral y Regularización de Obras (Ordenanza N° 3686), N° 196583-A-13 Asociación de Profesionales de la Construcción de Esperanza, solicitan prorroga Plan Especial de Normalización/Actualización Catastral y Regularización de Obras (Ordenanza 3686), y N° 203803-C-13 Concejo Municipal, eleva nota de la Comisión de Gobierno, Cultura y Acción Social, solicitando eleve el Expediente se eleva el Expediente Nº 196583-A-13, a fin de sancionar norma legal que prorroga inc. c) Art. 2) de Ordenanza Nº 3686/12.

3) Expte. Nº 239242-D-18 Departamento Ejecutivo, comunica que se encuentra elaborando el informe final sobre Ejecución Presupuestaria, Ejercicio 2018.

4) Expte. Nº 238037-M-18 Martínez Norma Andrea -Concejal-, Bonvin Guillermo Javier -Concejal-, solicita informe medidas llevadas a cabo ante denuncias por aparición de sustancias extrañas y mortandad de peces en aguas del Río Salado.

III) NOTAS RECIBIDAS:

1) Del concejal Pablo Comesatti, en la que informa el envio de una nota a la Sra. Intendenta Municipal, en la que solicita un relevamiento y poda de distintas especies arbóreas que han quedado fuera de la poda anual y que afectan el cableado eléctrico y telefónico.

2) De la Asociación de Box de la Provincia de Santa Fe, en la que eleva copia de la nota que la Federación Argentina de Box cursara a la Sra. Intendenta Municipal Ref. Evento Boxístico a realizarse en esta ciudad el 11-05-18.

3) De la Asociación de Bomberos Voluntarios de Esperanza, en la que adjuntan copia del Balance General del Ejercicio 2017 y detalle del destino dado a los fondos de la Ordenanza Nº 3913/16.

4) Del Secretario General y Secretaria Adjunta del SEOM en la que elevan un proyecto de Ordenanza Ref. Ley Provincial Nº 13696/18.

5) OFICIO de la Cámara de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Santa Fe Ref. Autos Caratulados “Esser Omar Enrique c/ Municipalidad de Esperanza s/ Recurso Contencioso Administrativo”, Expte. Nº 217/16.

6) OFICIO de la Cámara de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Santa Fe Ref. Autos Caratulados “Andreoli, Gerardo Juan c/ Municipalidad de Esperanza s/ Recurso Contencioso Administrativo”, Expte. Nº 266/16.

7) Del Bloque Cambiemos, en la que informa el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicitan se gestione el cumplimiento de los reclamos por pedidos de vecinos, presentados en forma personal o telefónica.

8) Del Bloque Cambiemos, en la que adjunta copia de la nota presentada ante la Dirección Provincial de Vialidad, en la que solicitan una reunión para tratar temas de seguridad vial de interés para nuestra ciudad.

9) Del Bloque Cambiemos, en la que informa el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, Ref. solicita se gestione un reductor de velocidad ubicado en Janssen e/ 25 de Mayo y 3 de Febrero.

10) Del Bloque Cambiemos, en la que informa el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, para que gestione la realización de trabajos necesarios en calle De las Naciones entre Saavedra y Janssen dado que los vecinos no pueden ingresar a sus hogares los días de lluvias.

11) Del Bloque Cambiemos, en la que informa el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, Ref. solicita eleve un informe acerca del avance del tendido de la red cloacal, en la ciudad y principalmente el en barrio Oeste.

IV) PROYECTOS:

1) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el bloque de la U.C.R., que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, evalúe un plan de emergencia a los efectos de realizar un relevamiento y poda de las especies arbóreas.

2) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el bloque de la U.C.R., que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, efectúe las evaluaciones necesarias para la pronta instalación de sanitarios en el Cementerio Municipal.

3) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el bloque de Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, deje sin efecto el Convenio de la CAP, reducción del 15%, de la factura de la E.P.E., y la implementación de políticas de eficiencia energética y reducción del consumo, en edificios municipales.

4) De ORDENANZA, presentado por el bloque del P.S., que dispone la creación de una Plaza Pública en el Barrio Norte, en el terreno delimitado por calles Oroño, Soutomayor, Crespo y Saavedra e impone el nombre “El Molino” al espacio verde.

5) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el bloque del P.S., que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, evalúe la factibilidad de la colocación de luminarias en calle Mitre e/ Oroño y Soutomayor y Soutomayor e/ Janssen y Saavedra.

6) De ORDENANZA, presentado por el bloque del P.J., que modifica el Art. 7) de la Ord. Nº 2909/92, modificada por la Ord. Nº 2930/92.

7) De MINUTA DE DECLARACIÓN, presentado por el Concejo en Pleno, que Declara de Interés del Concejo Municipal la realización de la 14º EDICIÓN de la “FIESTA DE LAS COLECTIVIDADES”, a llevarse a cabo el día 12 del corriente, en el Predio Ferial del C.I.C.A.E.

8) De ORDENANZA, presentado por el bloque de Cambiemos, que modifica el Art. 77) de la Ordenanza Tributaria Nº 3967/17.

V) DICTÁMENES:

1) De las Comisiones de Gobierno, Cultura y Acción Social, y de Obras y Servicios Públicos, Ref. Expte. Nº 126993-G-06 Gross Esteban Juan, visado previo del plano de “Mensura y Subdivisión” Inmueble Rural, ubicado en la Concesión 57 Este y adjtos. Exptes. Nros. 216788-G-15 Gross Esteban Juan, solicita Permuta de lote por otra parcela con la misma superficie a ceder al municipio en futuras subdivisiones a realizarse sobre Inmueble Rural ubicado en calle Bottai esq. España, 225974-G-16 Gross Esteban Juan, solicita el Visado del Plano de “Mensura y Subdivisión”, Inmueble Rural Concesión 57 Este y 237100-C-17 Cursack Eduardo Marcos, solicita se dictamine proceder Ref. situación de donación y permuta de terrenos entre el Sr. Juan Esteban Gross y la Municipalidad de Esperanza, a fin de poder realizar escrituración.

2) De la Comisión de Gobierno, Cultura y Acción Social, y de Obras y Servicios Públicos Ref. Expte. Nº 231854-P-17 Agrimensor Portmann José María, solicita la Visación del Plano de Mensura y Subdivisión, Inmuebles de calle Beauge, Oliva, Corrientes, Misiones y Chaco, propiedad de Esther Nelly Yori y adjto. Expte. Nº 231853-P-17 Agrimensor Portmann José María, solicita la Visación del Plano de Mensuras para adquisición de Dominios, Inmuebles ubicados en calle Oliva entre Corrientes, Misiones y Chaco, propiedad de Municipalidad de Esperanza.