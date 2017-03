Semana de prevención del cáncer de colon en Alcec Esperanza

20/03/2017 Comentarios (0) Vistas: 991 Locales, Noticias

Los miembros de la Red LALCEC ARGENTINA durante el mes de marzo de cada año se encuentran abocados a difundir información y medidas de prevención del cáncer de colon.

ALCEC ESPERANZA, en su sede de calle Lehmann 1734 recibirá el 23 de marzo a la Dra. INDIANA VENETUCCI destacada profesional, que atenderá a todas aquellas personas que deseen consultar sobre el tema.

A la hora 17 recibirá a la prensa que desee colaborar con la difusión de la prevención y evacuara las consultas de los medios de comunicación que pueden ayudarnos a difundir nuestro mensaje.

A continuación, la Dra. Venetucci atenderá pacientes para consultas; los interesados podrán solicitar turnos en la misma sede o bien al teléfono 420320.

A continuación aportamos información sobre CANCER DE COLON ALACCCLCAL

¿Qué es el cáncer colorrectal?

El cáncer colorrectal -de colon y recto- es el tumor maligno que se desarrolla en la última porción del tubo digestivo -el intestino grueso- , el cual está compuesto por el colon y el recto, y se produce como consecuencia de una compleja interacción de factores hereditarios y ambientales.

¿Cómo se origina?

En la mayoría de los casos de cáncer colorrectal –CCR- se produce primero un pólipo (un crecimiento anormal de las células de la pared interna del intestino grueso) llamado “adenoma”, que puede crecer lentamente durante más de 10 años, y si no se detecta y extirpa a tiempo, puede transformarse en un cáncer colorrectal.

Una vez que se desarrolla el cáncer, inicialmente, el tumor se localiza en la pared del intestino (fase temprana) y si no se detecta y trata a tiempo puede diseminarse hacia ganglios linfáticos u órganos vecinos o a distancia (hígado, pulmón), dando lugar a las llamadas metástasis, constituyendo las fases avanzadas de la enfermedad.

¿Por qué se origina?

No se conocen las causas exactas del cáncer colorrectal –CCR-. Rara vez puede explicarse por qué el CCR se presenta en una persona y no en otra. Sin embargo, es importante aclarar que no es contagioso.

¿Cuáles son los síntomas?

Los pólipos colorrectales y el cáncer colorrectal no siempre causan síntomas, especialmente al principio. Una persona puede tener pólipos o cáncer colorrectal y no saberlo. Por esta razón, son tan importantes las pruebas periódicas de detección del cáncer colorrectal.

Si viene acompañado de síntomas, estos pueden incluir:

Sangrado con la evacuación por vía anal

Cambios en la forma habitual de evacuar el intestino

Dolores abdominales o rectales frecuentes

Anemia

Pérdida de peso

Sin embargo, estos síntomas no son específicos del cáncer de colon y recto y pueden ser producidos por otras enfermedades, razón por la cual si una persona tiene alguno de ellos es necesario que realice una consulta médica.

¿El cáncer colorrectal puede desarrollarse sin síntomas?

Sí, tanto los pólipos precursores del cáncer colorrectal (adenomas) como los cánceres colorrectales tempranos (cuando la enfermedad se encuentra en su etapa inicial) pueden desarrollarse sin producir síntomas. Por eso es muy importante el chequeo regular con el médico.

¿Quiénes componen el grupo de riesgo a contraerlo?

El 90% de los cánceres colorrectales se producen en personas mayores de 50 años y tiene una incidencia levemente mayor en hombres que en mujeres. El grupo de riesgo de mayor incidencia es desde los 65 y 75 años de edad.

Alrededor del 75% de los casos de cáncer colorrectal son denominados esporádicos, es decir que se desarrollan en personas que no presentan antecedentes personales ni familiares demostrados de la enfermedad, sino que en su mayoría se relacionan con factores dietéticos y ambientales.

El resto de los cánceres colorrectales (alrededor del 25%) se producen en personas con riesgo adicional debido a las siguientes situaciones:

Antecedentes personales de adenomas únicos o múltiples, cáncer colorrectal o enfermedad inflamatoria intestinal, y antecedentes familiares de CCR o de adenomas únicos o múltiples.

Síndromes de origen genético como poliposis adenomatosa familiar o cáncer colorrectal hereditario no poliposo (síndrome de Lynch). Solamente el 5% de los cánceres colorrectales están relacionados con estos síndromes genéticos.

Hábitos poco saludables: consumo de tabaco, alcohol en exceso, sobrepeso y vida sedentaria sin actividad física.

¿Se puede prevenir?

Existen diferentes acciones que las personas pueden adoptar para prevenir el CCR, son recomendaciones de carácter general (llamadas Prevención primaria) y por otro lado, en un rango de edad determinado, hay chequeos que las personas se tienen que hacer para detectar esta enfermedad en una fase temprana (llamada Prevención secundaria).

¿Por qué es importante hacerse los estudios a tiempo?

Cuando el CCR es detectado en una fase temprana, las posibilidades de curación son superiores al 90% y los tratamientos son menos invasivos.

¿Qué estudio se deben realizar para prevenir o detectar tempranamente esta enfermedad?

Los estudios pueden ser:

Test de sangre oculta en materia fecal una vez al año.

Sigmoideoscopia (endoscopía de la última parte del colon y recto) cada 5 años.

Colonoscopía cada 10 años

Radiografía de colon por enema con doble contraste cada 5 años

Colonoscopía virtual cada 5 años

Test de ADN en materia fecal cada 5 años

Cápsula endoscópica

PREVENCIÓN PRIMARIA

La incorporación de hábitos saludables reduce hasta un 40% las posibilidades de contraer cualquier tipo de cáncer:

Consumir una dieta rica en fibras, especialmente vegetales y frutas;

Disminuir el consumo de carnes rojas y grasas de origen animal;

Ingerir productos ricos en calcio (lácteos);

Realizar ejercicio físico regularmente y evitar el sobrepeso;

Disminuir el consumo de bebidas alcohólicas

Evitar el tabaco.



