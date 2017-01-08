 MENU

Domingo, 08 de enero · 08:29 Hs

08/01/2017 Comentarios (0) Vistas: 1356 Noticias, Regionales

Se mantiene el alerta por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la advertencia de la llegada a la región de tormentas fuertes con actividad eléctrica y ocasional caída de granizo para el centro de Santa Fe. 

 

Fenómeno:  TORMENTAS FUERTES

 

Zona de Cobertura:     CENTRO-OESTE Y NORTE DE LA PROVINCIA DE DE BUENOS AIRES. CORDOBA. ENTRE RIOS. NORTE DE LA PAMPA. SAN LUIS. CENTRO Y SUR DE SANTA FE. CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y RIO DE LA PLATA.
Este Informe se Actualizará a las 13:30 horas. (*)

 

Situación:

LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS AFECTAN EL NOROESTE DEL AREA DE COBERTURA. SE ESPERA QUE ESTAS SE EXTIENDAN AL RESTO DEL AREA ENTRE LA TARDE Y LA NOCHE DE HOY DOMINGO 8, SIENDO ALGUNAS DE INTENSIDAD FUERTE CON ABUNDANTE CAIDA DE AGUA EN CORTOS PERIODOS, FUERTE ACTIVIDAD ELECTRICA, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO, CON MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS. ESTAS CONDICIONES TENDERAN A MEJORAR DEFINITIVAMENTE HACIA EL DIA MARTES 10. LOS VALORES DE PRECIPITACION ACUMULADA DURANTE TODO EL PERIODO DE PRONOSTICO OSCILAN ENTRE 40 Y 70 MM PUDIENDO SER SUPERADOS DE MANERA LOCALIZADA. SE DETERMINA EL CESE PARA EL ESTE DE MENDOZA.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInBuffer this pageFlattr the authorShare on RedditEmail this to someoneDigg thisShare on StumbleUponShare on TumblrPrint this page

Etiquetas: , ,

» Noticias, Regionales » Se mantiene el alerta por tormentas fuertes

Noticias relacionadas

Comentarios cerrados.