Se mantiene el alerta por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la advertencia de la llegada a la región de tormentas fuertes con actividad eléctrica y ocasional caída de granizo para el centro de Santa Fe.
Situación:
LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS AFECTAN EL NOROESTE DEL AREA DE COBERTURA. SE ESPERA QUE ESTAS SE EXTIENDAN AL RESTO DEL AREA ENTRE LA TARDE Y LA NOCHE DE HOY DOMINGO 8, SIENDO ALGUNAS DE INTENSIDAD FUERTE CON ABUNDANTE CAIDA DE AGUA EN CORTOS PERIODOS, FUERTE ACTIVIDAD ELECTRICA, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO, CON MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS. ESTAS CONDICIONES TENDERAN A MEJORAR DEFINITIVAMENTE HACIA EL DIA MARTES 10. LOS VALORES DE PRECIPITACION ACUMULADA DURANTE TODO EL PERIODO DE PRONOSTICO OSCILAN ENTRE 40 Y 70 MM PUDIENDO SER SUPERADOS DE MANERA LOCALIZADA. SE DETERMINA EL CESE PARA EL ESTE DE MENDOZA.