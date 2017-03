Se llevan dinero y una computadora de la oficina de un taller

17/03/2017 Comentarios (0) Vistas: 1526 Locales, Noticias, Policiales

Uno de los empleados notó una puerta abierta de una oficina al ingresar al trabajo en la mañana del jueves y dio inmediato aviso al propietario del taller. Luego de ingresar y observar en detalle el sector notaron la faltante de dinero en efectivo y una notebook. El ingreso fue por el ventiluz de un baño.

La fábrica ubicada en 1° de Mayo al 1.900 cerró sus puertas a las 19 del miércoles y volvió a abrirse a las 07 de la mañana del jueves. Al ingresar uno de los empleados a la misma notó la puerta de la oficina abierta y dio inmediato aviso al propietario que al ingresar observó la faltante de dinero en efectivo y una notebook con importantes datos de los trabajos de la firma comercial.

Los autores ignorados trabajaron de manera tranquila dentro de la oficina teniendo en cuenta que en la misma se encontraron diversos muebles fuera de lugar y varias colillas de cigarrillos. No se descarta que la primera persona que pudo ingresar fuese un menor de edad teniendo en cuenta que el ingreso se hizo a través de un ventiluz de un baño de reducidas medidas.

En diálogo con Noticiero 2 el propietario de la empresa expresó: “Uno de mis empleados cuando ingresó notó una puerta que había sido palanqueada y cuando entramos notamos muchas cosas fuera de lugar. El dinero se que no lo voy a recuperar pero al menos pido la computadora porque en la misma tenemos cargadas cosas importantes para el día a día del negocio.

Pudieron entrar por un pequeño ventiluz por eso no descarto que la persona que ingresó fue un chico de no más de 12 años. Una vez adentro del baño pudo moverse sin problemas por la oficina y haciendo entrar a otras personas. Trabajaron durante la noche sin problemas y ningún vecino escuchó o vio nada. Estamos en una zona donde es costumbre ver pasar chicos de corta edad y como el taller siempre tiene las puertas abiertas es común que queden observando los movimientos o cosas que tenemos dentro. No tengo dudas que fue un robo estudiado”, sostuvo Eduardo Zequín.

Efectivos policiales se acercaron al lugar una vez recibida la denuncia para recabar a través de fotografías, datos y otros datos el material suficiente para comenzar con la investigación.

Etiquetas: DINERO, FABRICA, INVESTIGACIÓN, NOTEBOOK, ROBO, URXI