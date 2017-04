Se jugó una nueva fecha de Divisiones Formativas LEF

23/04/2017 Comentarios (0) Vistas: 1856 Deportes, Fútbol, Noticias

En la tarde del Sábado 22 de Abril se jugó la Fecha 6 del campeonato “Rubén ´Tucho´ Hisgen” de Divisiones Inferiores. A continuación, les dejamos los resultados y autores de los goles de cada categoría, también aparecerán los resultados de 8va división, pero recordar que dicha división es NO competitiva.

ZONA NORTE

– Dep Elisa vs DF Sarmiento

QUINTA DIVISIÓN

Dep Elisa 1 (Salozzo Agustin) vs DF Sarmiento 1 (Bartolli Santiago)

SEXTA DIVISIÒN

Dep Elisa 1 (Moreira Ayrton) vs DF Sarmiento 1 (Gazano Valentin)

SÈPTIMA DIVISIÒN

Dep Elisa 5 (Casas Julian x2, Ruiz Diaz Deimon, Machado Antonio, Cordon Ramiro) vs DF Sarmiento 1 (Bolari Camilo)

OCTAVA DIVISIÓN

Dep Elisa 4 (Martínez Pablo, Bagattin Bautista, Pirola Luciano y Racca Axel) vs DF Sarmiento 0

• Mitre Inicial vs San Lorenzo

SÈPTIMA DIVISIÒN

Mitre Inicial 0 vs San Lorenzo 2 (Melchiorri Mateo y Clemenz Matias)

OCTAVA DIVISIÓN

Mitre Inicial 1 (Fernández Thiago) vs San Lorenzo 5 Montenegro Mateo, Moro Manuel, Lopez Jeremias, Hubeli Gabriel y Trionfini Joaquín)

• Defensores vs SM Progreso

QUINTA DIVISIÓN

Defensores 3 (Zacarias Rodrigo, Quirante Jonatan y Cardozo Juan) vs SM Progreso 0

SEXTA DIVISIÒN

Defensores 1 (Zacarias Facundo) vs SM Progreso 2 (Barbona Brian x2)

SÈPTIMA DIVISIÒN

Defensores 0 vs SM Progreso 0

OCTAVA DIVISIÓN

Defensores 1 (Island Tiago) vs SM Progreso 1 (Juarez Valentin)

• US Domingo vs Atl. Felicia

SEXTA DIVISIÒN

US Domingo 0 vs Atl. Felicia 0

SÈPTIMA DIVISIÒN

US Domingo 6 (Dandolo Tomas x3, Nagel Juan x2 y Exner Marcos) vs Atl. Felicia 0

OCTAVA DIVISIÓN

US Domingo 4 (Caboves Rafael x2, Calza Juan y Vega Thiago) vs Atl. Felicia 0

ZONA CENTRO NORTE

• Alumni vs Libertad de Nelson

SEXTA DIVISIÒN

Alumni 1 (Coronel Esteban) vs Libertad de Nelson 2 (Luque David y Romano Lucas)

SÈPTIMA DIVISIÒN

Alumni 0 vs Libertad de Nelson 0

OCTAVA DIVISIÓN

Alumni 1 (GAucher Nicolas) vs Libertad de Nelson 1 (Medrano Benjamín)

• Union vs Mitre

QUINTA DIVISIÓN

Union 1 Godoy Ariel) vs Mitre 3 Bonfanti Giuliano, Zayas Jorge y Zurchmitten Fausto)

SEXTA DIVISIÒN

Union 2 (Puebla Joaquin y Amaya Tomas) vs Mitre 2 (Imvinkelried Nazareno y Godoy Leonel)

SÈPTIMA DIVISIÒN

Union 2 (Donnet Tomas y Lezcano Santiago) vs Mitre 1 (Gaitan Joaquín)

OCTAVA DIVISIÓN

Union 1 (Cardozo Mateo) vs Mitre 0

• Atl. Pilar vs Libertad jr

SÈPTIMA DIVISIÒN

Atl. Pilar 8 (Giles Matías x2, Schuynk Juan, Pierotti Tomas, Malatini Juan y Castelli Iganacio x2) vs Libertad jr 0

OCTAVA DIVISIÓN

Atl. Pilar 1 (Turri Felipe) vs Libertad jr 0

• Boca de Nelson vs Juventud lLP

QUINTA DIVISIÓN

Boca de Nelson 0 vs Juventud LP 2 (Visitini Joaquín x2)

SEXTA DIVISIÒN

Boca de Nelson 1 (Lescano Ivan) vs Juventud LP 4 (Delgado Nahuel x2, Blanco Nicolas y Barbero Carlos)

SÈPTIMA DIVISIÒN

Boca de Nelson 1 (Cano Luciano) vs Juventud LP 1 Romero AGustin)

OCTAVA DIVISIÓN

Boca de Nelson 0 vs Juventud LP 1 (Soria Gabriel)

ZONA CENTRO SUR

• AD Juventud vs Belgrano

SÈPTIMA DIVISIÒN

AD Juventud 1 vs Belgrano 1

OCTAVA DIVISIÓN

AD Juventud 0 vs Belgrano 1 (Pacheco Martin)

• Libertad sjn vs Sarmiento H.

QUINTA DIVISIÓN

Libertad sjn 1 (Oggier Alfredo) vs Sarmiento H. 0

SEXTA DIVISIÒN

Libertad sjn 2 (Stalder Leo y Ramos Santiago) vs Sarmiento H. 2 Santorop Ramiro y Stiez Santiago)

SÈPTIMA DIVISIÒN

Libertad sjn 2 (Kuchen Elias y Juller Agustin) vs Sarmiento H.0

OCTAVA DIVISIÓN

Libertad sjn 0 vs Sarmiento H. 0

• Juventud Unida de Humboldt vs Sportivo

QUINTA DIVISIÓN

Juventud Unida de Humboldt 3 (Oggier Jorge, Aguirre Santiago y Cabrera Kevin) vs Sportivo 1 (Mantay Alexis)

SEXTA DIVISIÒN

Juventud Unida de Humboldt 3 Escobar Alexis x2 y De Barba Lautaro) vs Sportivo 1 (Carballa Adrian)

SÈPTIMA DIVISIÒN

Juventud Unida de Humboldt 4 (Irala Maximo, Mangold Julio, Muller Micael y Ferreyra Steven) vs Sportivo 1 (Pinel Brian)

OCTAVA DIVISIÓN

Juventud Unida de Humboldt 0 vs Sportivo 2 (Walter Tomas y Hillman Luciano)

• Argentino Franck vs Central SC Jr

SÈPTIMA DIVISIÒN

Argentino Franck 2 (Montenegro Nicolás y Zapata Ignacio) vs Central SC Jr 0

OCTAVA DIVISIÓN

Argentino Franck 0 vs Central SC Jr 2 (Martínez Benjamín y Frigiero Santos)

ZONA SUR

• Independiente SA vs Argentino López

QUINTA DIVISIÓN

Independiente SA 1 Frutos Luciano) vs Argentino López 1 (Sensevy Brian)

SEXTA DIVISIÒN

Independiente SA 1 (Ramírez Jairo) vs Argentino López 2 (Juarez Jeremiaz y Simioni Stefano)

SÈPTIMA DIVISIÒN

Independiente SA 5 (Frutos Hilario x2) vs Argentino López 2 (Sottocorno Santino y Oliva Alexis)

OCTAVA DIVISIÓN

Independiente SA 0 vs Argentino López 1 (Diaz Benjamin)

• CSC vs Atl Franck JR

SEXTA DIVISIÒN

CSC 4 Ferreya Kevin, Saru Martin, Martínez Agustin y Montero Gonzalo) vs Atl Franck JR 0

SÈPTIMA DIVISIÒN

CSC 3 (Paolini Alan x2 y Welehen Guillermo) vs Atl Franck JR 0

OCTAVA DIVISIÓN

CSC 2 Barbona Francisco x2)vs Atl Franck JR 2 (Perezlindo Mateo y Capaldi Emiliano)

• Santa Clara vs Unión Progresista

QUINTA DIVISIÓN

Santa Clara 0 vs Unión Progresista 1 (Hug Nahuel)

SEXTA DIVISIÒN

Santa Clara 1 (Gieco Francisco) vs Unión Progresista 1 (Yarayoud Joaquin)

SÈPTIMA DIVISIÒN

Santa Clara 2 ( Scaglia Matias y Kifel Alezander ) vs Unión Progresista 3 (Zenclussen Valentin)

• Dep. Gessler vs San Lorenzo Inicial

QUINTA DIVISIÓN

Dep. Gessler 2 (Muñoz Alan y Juarez Patricio) vs San Lorenzo Inicial 4 Turleti Federico, Vidal Juan Cruz, Nagel Nahuel y Mierke Enzo)

SEXTA DIVISIÒN

Dep. Gessler 1 (Centurion Ariel) vs San Lorenzo Inicial 1 Wilhjen Juan)

SÈPTIMA DIVISIÒN

Dep. Gessler 3 (Toya Facundo, Centurion Ariel y Juarez Tomas) vs San Lorenzo Inicial 1 (González Ignacio)

OCTAVA DIVISIÓN

Dep. Gessler 4 vs San Lorenzo Inicial 0

Etiquetas: FUTBOL, LEF, RESULTADOS