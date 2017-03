Se jugó la tercera fecha de la Copa Ciudad de Esperanza en formativas

06/03/2017 Comentarios (0) Vistas: 848 Deportes, Fútbol, Noticias

Continuando con el proyecto de Sensibilización Deportiva iniciado a fines del año pasado por la Municipalidad de Esperanza en forma conjunta con la Liga Esperancina de Fútbol y los clubes de fútbol de la ciudad, se realizó el último fin de semana la tercera fecha del Torneo de Fútbol para categorías inferiores, denominado Copa Ciudad de Esperanza “Torneo Amistad”.

Si bien la jornada deportiva de octava división prevista para el viernes 3 fue suspendida por mal tiempo, se jugó con normalidad en las otras categorías a partir de las 18 horas en las mismas canchas y horarios, el domingo 5. La octava división no es competitiva, y se juega con equipos de 9 jugadores en 2 canchas cruzadas

Con esta actividad se pretende que los niños y jóvenes futbolistas de nuestra ciudad crezcan haciendo deporte y adquiriendo hábitos y valores saludables.

Resultados de la tercera jornada del Torneo de Fútbol de Inferiores Copa Ciudad de Esperanza “Torneo Amistad” realizada el domingo 4 de marzo

Cancha de C. A. B. Mitre

Quinta División Zona “A”

San Lorenzo “A” (0) vs A. D. Juventud (0)

C. A. Unión (1) vs C. A. B. Mitre (0)

Sexta División Zona “A”

San Lorenzo “A” (5) vs A. D. Juventud (0)

C. A. Unión (0) vs C. A. B. Mitre (1)

En tanto la cuarta fecha se realizará el próximo jueves 9, según el siguiente cronograma:

CUARTA JORNADA: JUEVES 9 DE MARZO

INTERZONALES

HORA DIVISIÓN PARTIDOS CANCHA SPORTIVO DEL NORTE HORA DIVISIÓN PARTIDOS CANCHA DE UNIÓN 19:00 6º UNIÓN vs DEFENSORES 19:30 5º A.D. JUVENTUD vs SAN LORENZO “B” 20:00 6º MITRE vs SPORTIVO 20:30 5º UNIÓN vs DEFENSORES 21:00 6º A.D. JUVENTUD vs SAN LORENZO “B” 21:30 5º MITRE vs SPORTIVO DEL NORTE





