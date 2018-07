Se juega este sábado la fecha de Liga Esperancina

Programación de Partidos Primera División 4 fecha 2da rueda:

Sábado 14 de Julio a las 14:00 la 3ª y a las 15:45 la 1ª:

ZONA NORTE: DF Sarmiento vs US Domingo– Atl. Pilar vs AD Juventud – Atl. Sarmiento vs Lib. Nelson Sportivo vs JU Humboldt – SM Progreso vs San Lorenzo –

Cambio de Cancha: Independiente San Agustín vs Juv. Paiva en cancha de independiente San José.-

ZONA SUR: Defensores vs Central SC – Atl. Franck vs Sta Clara – Arg. López vs Libertad SJN – Mitre vs Unión – Belgrano vs Dep. Gessler – U. Progresista vs SyD Argentino

Miércoles 18 de julio 20:30 y 22:10: U. Progresista vs Defensores.-