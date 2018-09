Se inicia una doble semana de basquet por el Oficial ASB

Arranca una nueva jornada para el Oficial “Raúl Candioti” de la Asociación Santafesina de Basquetbol.

TORNEO OFICIAL – 9ª FECHA – ZONA A1

LUNES 3 DE SETIEMBRE

21.30 Banco vs. Unión (SF) A

MARTES 4 DE SETIEMBRE

21.30 República del Oeste vs. GyE

21.30 Rivadavia A vs. CUST

21.30 Colón (SJ) vs. Colón (SF)

21.30 Almagro A vs. Regatas (SF)

ZONA A2

21.30 Sanjustino vs. El Quillá

21.30 Unión (SF) B vs. Alma

21.30 Macabi vs. Almagro B

21.30 Santa Rosa vs. Rivadavia B

TORNEO OFICIAL – 10ª FECHA – ZONA A1

JUEVES 6 DE SETIEMBRE

21.30 GyE vs. Regatas (SF)

21.30 Banco vs. República del Oeste

21.30 Rivadavia A vs. Unión (SF) A

21.30 Colón (SJ) vs. CUST

21.30 Almagro A vs. Colón (SF)

ZONA A2

21.30 Sanjustino vs. Santa Rosa

21.30 Unión (SF) B vs. Rivadavia B

21.30 El Quillá vs. Almagro B

21.30 Alma Juniors vs. Regatas Coronda