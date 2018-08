Se esperan lluvias superiores a la media en Santa Fe durante la primavera

La última previsión trimestral del International Research Institute (IRI), difundida esta semana por el Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar, estima que la provincia de Santa Fe podría recibir en el trimestre Septiembre-Octubre-Noviembre precipitaciones superiores a las normales, así como temperaturas por encima de la media.

En detalle, el mapa que acompaña el reporte muestra un 40 por ciento de probabilidades de lluvias superiores en todo el territorio y un 45% para una franja del Centro Este provincial.

En cambio, la estimación de anomalías de temperatura es más uniforme. La posibilidad de un trimestre más cálido de lo normal es de un 40% para todo el territorio santafesino.

En el resto del territorio nacional, el informe estimó un 40-45 por ciento de probabilidad de precipitaciones superiores a las normales también en Buenos Aires, Corrientes, Tucumán, Entre Ríos, Corrientes (centro y sur); Chaco (sur este) y zonas de Stgo. del Estero, Salta, Jujuy y Córdoba.

En cambio, se espera un trimestre más seco sobre Salta (norte), Formosa (oeste), Santa Cruz (noreste y sur), Chubut (sur y noroeste), Río Negro (oeste), Neuquén (oeste) y Mendoza (oeste), oscila entre valores de 40 y 45 por ciento.

El mismo estudio estimó temperaturas superiores a las normales con un 40-45 por ciento de probabilidad de ocurrencia en Buenos Aires (norte), Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Formosa (centro y sur), Córdoba, San Luis (norte), Salta (oeste y este), Rio Negro (norte), La Rioja (este) y Catamarca (este). Mientras que esa tendencia se incrementa a un 45-60 por ciento de probabilidad en Misiones y Formosa (norte).

Respecto del monitoreo del fenómeno El Niño (ENSO es la sigla en inglés), destaca que continúan registrándose temperaturas de la superficie del mar en el Océano Pacífico Ecuatorial “acorde a la fase neutral en curso”. Y se prevé que esta tendencia se mantendría durante lo que resta del invierno y en el inicio de la primavera austral.

A su vez, el informe semanal de la Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA) del Ministerio de Agroindustria de la Nación, en base al mismo monitoreo de CPC/IRI (Climate Prediction Center/NCEP/NWS and the International Research Institute for Climate and Society), indica un 60 por ciento de probabilidad de que un fenómeno El Niño se desarrolle durante la primavera.

Mientras que la probabilidad de un verano bajo condiciones El Niño alcanza actualmente el 70 por ciento. “Los últimos pronósticos estadísticos y dinámicos prevén el inicio de un evento El Niño débil a principios de primavera, creciendo posiblemente a intensidad moderada a finales de primavera y principios del verano”, precisó el trabajo.

Fuente: El Litoral