Se disputó la quinta fecha de Formativas LEF

16/04/2017 Comentarios (0) Vistas: 1428 Deportes, Fútbol, Noticias

Se jugó la 5ta fecha del torneo “Rubén ´Tucho´ Hisgen” de Divisiones Inferiores. A continuación les dejamos los resultados y autores de los goles de cada categoría, también aparecerán los resultados de 8va división, pero recordar que dicha división es NO competitiva.

ZONA NORTE

– San Martin de Progreso vs Unión Santo Domingo

QUINTA DIVISIÓN

San Martin de Progreso 0 vs Unión Santo Domingo 1 (Ferretti Felipe)

SEXTA DIVISIÓN

San Martin de Progreso 2 (Barbona Brian y Rudolf Eneas) vs Unión Santo Domingo 1 (Eusebio Juan)

SÉPTIMA DIVISIÓN

San Martin de Progreso 4 ( Ramirez Tomas, Huber Federico, Meyner Luca y Morcillo Juan Cruz) vs Unión Santo Domingo 1 (Nagel Juan)

OCTAVA DIVISIÓN

San Martin de Progreso 0 vs Unión Santo Domingo 0

– San Lorenzo vs Defensores

QUINTA DIVISIÓN

San Lorenzo 1 (Mansilla Brian) vs Defensores 2 (Cardozo Juan y Bolto Joaquin)

SEXTA DIVISIÓN

San Lorenzo 3 (Gil Gabril x2 y Siepel Gonzalo) vs Defensores 0

SÉPTIMA DIVISIÓN

San Lorenzo 1 (Montenegro Josue) vs Defensores 2 (Rivarossa Lucas y Mathei Laureano)

OCTAVA DIVISIÓN

San Lorenzo 1 (Moro Manuel) vs Defensores 0

– DF Sarmiento vs Mitre Inicial

SÉPTIMA DIVISIÓN

DF Sarmiento 2 (Ramos Maximiliano y Balari Camilo) vs Mitre Inicial 1 (Borda Milton)

OCTAVA DIVISIÓN

DF Sarmiento 1 (Encina Bautista) vs Mitre Inicial 1 (Redonder Ignacio)

– Juventud Unida de Felicia vs Deportivo Elisa

QUINTA DIVISIÓN

Juventud Unida de Felicia 2 (Reno Luis y Alarcon Cristian) vs Deportivo Elisa 3 (Saluzzo Marcos x2 y Beren Javier)

SEXTA DIVISIÓN

Juventud Unida de Felicia 2 (Spicher Lautaro y Salera Valentin) vs Deportivo Elisa 3 (Casas julian, Meurzet Julio y Borgeattino Jonas)

SÉPTIMA DIVISIÓN

Juventud Unida de Felicia 2 (Lopez Vicente y Correa Valentin) vs Deportivo Elisa 5 (Casas Julián x4 y Carrizo Bruno)

OCTAVA DIVISIÓN

Juventud Unida de Felicia 0 vs Deportivo Elisa 6

ZONA CENTRO-NORTE

– Libertad Jr vs Boca de Nelson

SÉPTIMA DIVISIÓN

Libertad Jr 2 (Cicotti Maximo y Zurschmitten Mauricio) vs Boca de Nelson 4

OCTAVA DIVISIÓN

Libertad Jr 0 vs Boca de Nelson 2 (Roich Yago y Pereya Enzo)

– Mitre vs Atl. Pilar

QUINTA DIVISIÓN

Mitre 5 (Bonfanti Giuliano x2 Zayas Edgard, Girod Agustin y Zurchmitten Fausto) vs Atl. Pilar 1 (Imhoff Mateo)

SEXTA DIVISIÓN

Mitre 0 vs Atl. Pilar 0

SÉPTIMA DIVISIÓN

Mitre 1 (Ponce Marcos) vs Atl. Pilar 2 (Pierotti Tomas y Maratini Juan Martin)

OCTAVA DIVISIÓN

Mitre 2 (Ceballos Ignacio y Luna Juan) vs Atl. Pilar 0

– Libertad de Nelson vs Union

SEXTA DIVISIÓN

Libertad de Nelson 2 (Mierke Alejo y Luque David) vs Union 0

SÉPTIMA DIVISIÓN

Libertad de Nelson 0 vs Union 7 (Marquez Facundo x2, Ciro Nahuel, Bertoia Bruno, Schneider Pedro, Suarez Facundo y Lezcano Santiago)

OCTAVA DIVISIÓN

Libertad de Nelson 1 (Vala Matías) vs Union 0

– Dep. Grutly vs Alumni

QUINTA DIVISIÓN

Dep. Grutly 1 (Latorro Roberto) vs Alumni 0

SEXTA DIVISIÓN

Dep. Grutly 2 (Baez Nahuel y Brain Tomas) vs Alumni 2 (Coronel Esteban y Juarez Kevin)

OCTAVA DIVISIÓN

Dep. Grutly 2 (Thill Santiago y Gorosito Benjamin) vs Alumni 1 (Dela Vita Lautaro)

ZONA CENTRO- SUR

– Sportivo vs Argentino Franck

QUINTA DIVISIÓN

Sportivo 0 vs Argentino Franck 4 (Diaz Juan x2,Acosta Alejandro y Monzon Esteban)

SEXTA DIVISIÓN

Sportivo 2 (Cardozo Fabricio y Perezotti Leonel) vs Argentino Franck 2 (Nini Ariel y Medina Facundo)

SÉPTIMA DIVISIÓN

Sportivo 0 vs Argentino Franck 1 (Zapata Ignacio)

OCTAVA DIVISIÓN

Sportivo 4 (Ojeda Benjamin, Walter Tomas, Aguilera Facundo y Hilman Luciano) vs Argentino Franck 0

– Sarmiento de Humboldt vs Juventud Unida de Humboldt

QUINTA DIVISIÓN

Sarmiento de Humboldt 0 vs Juventud Unida de Humboldt 2 (Ferreyra Mateo y Kinen Agustin)

SEXTA DIVISIÓN

Sarmiento de Humboldt 4 (Galvez Ayrton x2, Meyer Darien y Volken Derian) vs Juventud Unida de Humboldt 2 (Escobar Alexis x2)

SÉPTIMA DIVISIÓN

Sarmiento de Humboldt 4 (Kroling Markus x2, Rohrmann Valentin y Loureyro Valentin) vs Juventud Unida de Humboldt 0

OCTAVA DIVISIÓN

Sarmiento de Humboldt 2 (Weidmann Nicolas y Weder Boris) vs Juventud Unida de Humboldt 1 (Schulte Mauro)

– Belgrano vs Libertad SJN

SÉPTIMA DIVISIÓN

Belgrano 2 (Galiano Leonardo y Martínez Ricardo) vs Libertad SJN 1 (Croatto Bruno)

OCTAVA DIVISIÓN

Belgrano 0 vs Libertad SJN 8 (Keller Tiziano x2, Kuchen Gabriel x2, Eberhardt Marcos x2, Franzen Brian y Berete Bautista)

– Atl. Franck vs AD Juventud

QUINTA DIVISIÓN

Atl. Franck 3 (Baleis Ivo, Blanco Julian y Yossen Tomas) vs AD Juventud 0

SEXTA DIVISIÓN

Atl. Franck 3 (Bellato Esteban x2 y Gimenez Brian) vs AD Juventud 0

SÉPTIMA DIVISIÓN

Atl. Franck 6 (Mottura Giuliano, Porporato Gonzalo, Gardiol Agustin, Presutti Nicolas, Mottura Valentino y Schmidt Bautista) vs AD Juventud 2 (Chavez Lucas y Ramayon Patricio)

OCTAVA DIVISIÓN

Atl. Franck 6 (Della Giustina Valentin x4, Baleis Elias y Lopez David) vs AD Juventud 1 (Roda Mariano)

Fuente LEF – Foto archivo solo referencial

Etiquetas: FORMATIVAS, FUTBOL, INFERIORES, RESULTADOS