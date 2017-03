Se definen los Torneos de Verano de Liga Antorcha

Fidel Motorepuestos se quedó con el Torneo Cece 2017 y esta semana definirán el Torneo “Ke Fácil” en el predio Antorcha Pancho 49 y Sportivo Guadalupe.

El miércoles finalizó el torneo de verano Cece 2017, Fidel Motorepuestos le ganó 1 a 0 al último campeón, El Buen Pique y se quedó con la copa de verano Cece 2017.

El viernes partidazos en el sur, por una nueva fecha de la copa de verano “KE FACIL” se jugaron las semifinales de la Copa Revancha y una nueva fecha del torneo donde los equipos defendían 5 puntos.

Pancho 49 le ganó a Benjamín Tienda en un partidazo y Sportivo Guadalupe pasó por penales tras igualar en un gol con FK Servicios, una nueva final para Pancho 49 y la primer final para Sportivo Guadalupe.

Por el Torneo de Verano, Andamios las Heras eliminó a Ger Sublimaciones, ambos estaban al tope de la tabla con 2 unidades.

De los 4 que estaban en la cornisa con 1 punto, Minimercado giménez eliminó a Sportivo Senior y Los Incorregibles a Panadería La Auténtica (partido protestado por utilizar mas de un jugador de 1ra de Liga).

El próximo miércoles a partir de las 20:30 hs se la final del Revancha y las semifinales de la Copa “KE FACIL”.

Resultados

Pancho 49: 4 – G.Cáceres(2), A.Lezcano y Sebas Cáceres

Bednjamín Tienda: 2 – Jonatan Walli y José Zavala

Sportivo Guadalupe: 1 – Pablo Paniagua

FK Servicio: 1 – Félix Cerrudo

Andamios Las Heras: 4 – Daniel Rivera(2) y Lucas Varas(2)

Ger Sublimaciones: 0 –

Minimerc Giménez: 2 – Gabriel Aguilar y Cristian Sañudo

Sportivo Senior: 0 –

Los Incorregibles: 4 – R.Buiani(2), G.Machuca y Nicolás Luna

Panad La Auténtica: 0 – (protestado por ser Gonzalo Machuca jugador de 1era de liga)

Próximos partidos miércoles 15/03

Pancho 49 vs Sportivo Guadalupe (Final)

Andamios Las Heras vs Minimerc Giménez

Los Incorregibles vs Wal Jas (a confirmar)