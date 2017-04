Se completó la 7ma fecha de Formativas LEF

30/04/2017 Comentarios (0) Vistas: 1758 Deportes, Fútbol, Noticias

Se completó la fecha 7 del Campeonato “Rubén ´Tucho´ Hisgen” de Divisiones Inferiores te dejamos los resultados y autores de los goles de cada categoría. También aparecerán los resultados de 8va división, recordar que dicha división es NO competitiva.

ZONA NORTE

• Atl. Felicia vs Defensores

SEXTA DIVISIÓN

Atl. Felicia 4 (Valenzuela Agustin x2, Russemberger Valentin y Gillig Brian) vs Defensores 0

SÉPTIMA DIVISIÓN

Atl. Felicia 0 vs Defensores 1 (Mansilla Lautaro)

OCTAVA DIVISIÓN

Atl. Felicia 0 vs Defensores 0

• SM Progreso vs Mitre Inicial

SÉPTIMA DIVISIÓN

SM Progreso 6 (Neifert Geronimo x3, Huber Federico x2 y Meynet Luca) vs Mitre Inicial 1 (Avila Jose)

OCTAVA DIVISIÓN

SM Progreso 2 (Grasso Mario y Acosta Ayrton) vs Mitre Inicial 1 (Magul Tobias)

• San Lorenzo vs Dep Elisa

QUINTA DIVISIÓN

San Lorenzo 3 (Lopez Sebastian, Eberhardt Gonzalo y Ruiz Juan Pablo) vs Dep Elisa 0

SEXTA DIVISIÓN

San Lorenzo 3 (Sañudo Nicolas, Caravario Geronimo y Enpler Sebastian) vs Dep Elisa 1 (Meurzet Julio)

SÉPTIMA DIVISIÓN

San Lorenzo 2 (Godio Mauro y Heipke Federico) vs Dep Elisa 1 (Casas Julian)

OCTAVA DIVISIÓN

San Lorenzo 1 (Trionfini Joaquín) vs Dep Elisa 0

• DF Sarmiento vs Juv. Unida De Felicia

QUINTA DIVISIÓN

DF Sarmiento 2 (Demonte Federico y Bortoli Santiago) vs Juv. Unida De Felicia 2 (Lazano Baltazar y Lopez Brandon)

SEXTA DIVISIÓN

DF Sarmiento 3 (Werly Jeremias, Ferreyra Yoel, B. Julian) vs Juv. Unida De Felicia 0

SÉPTIMA DIVISIÓN

DF Sarmiento 1 (Bobri Camilo) vs Juv. Unida De Felicia 1 (Bartizagui Lucas)

OCTAVA DIVISIÓN

DF Sarmiento 3 (Mondino Gabriel, Caussa Tomas y Soperez Felipe) vs Juv. Unida De Felicia 2 (Cordoba Nair y Calvo Joaquín)

ZONA CENTRO NORTE

• Juventud LP vs Atl Pilar

QUINTA DIVISIÓN

Juventud LP 2 (Pagliero Esteban y Pagliero Juan) vs Atl Pilar 0

SEXTA DIVISIÓN

Juventud LP 2 (Barbero Carlos y Blanco Nicolas) vs Atl Pilar 1 (Garetto Gabriel)

SÉPTIMA DIVISIÓN

Juventud LP 1 (Romero Agustin) vs Atl Pilar 2 (Schunk Juan x2)

OCTAVA DIVISIÓN

Juventud LP 1 (Costa Lionel) vs Atl Pilar 2 (Cortense Mateo y Lator Emanuel)

• Libertad Jr vs Unión

SÉPTIMA DIVISIÓN

Libertad Jr 0 vs Unión 2 (Suarez Facundo y Donnet Tomas)

OCTAVA DIVISIÓN

Libertad Jr 0 vs Unión 1 (Trod Mateo)

• Mitre vs Alumni

QUINTA DIVISIÓN

Mitre 1 (Bugdahl Lucas) vs Alumni 1 (Acevedo Franco)

SEXTA DIVISIÓN

Mitre 4 (Imvinkelried Nazareno x2, Sanabria Daniel y Miserez Agustin) vs Alumni 1 (Bordiga Alez)

SÉPTIMA DIVISIÓN

Mitre (Gaitan Joaquín x4 y Soler Valentín) 5 vs Alumni 0

OCTAVA DIVISIÓN

Mitre 2 (Ceballos Ignacio y Luna Juan) vs Alumni 0

• Libertad de Nelson vs Dep Grutly

SEXTA DIVISIÓN

Libertad de Nelson 3 (Martinez Nisol, sosa Pablo y Blanco Fernando) vs Dep Grutly 0

OCTAVA DIVISIÓN

Libertad de Nelson 6 (Rodríguez Facundo x2, Vera MAtias x2, Colman Tobias y Sabetier Thiago) vs Dep Grutly 0

ZONA CENTRO SUR1

• Sportivo vs Libertad SJN

QUINTA DIVISIÓN

Sportivo 0 vs Libertad SJN 1 (Albrecht Francisco)

SEXTA DIVISIÓN

Sportivo 0 vs Libertad SJN 2 (Eberhardt Alexis y Stalder Leo)

SÉPTIMA DIVISIÓN

Sportivo 0 vs Libertad SJN 4 (Kuchen Elias, ALbrecht Santiago, Croatto Bruno y Jullier Agustin)

OCTAVA DIVISIÓN

Sportivo 0 vs Libertad SJN 5 (Invinkelried Gabriel x3, Sattler Juan Cruz y Zurschmitten Valentino)

• Sarmiento de Humboldt vs AD Juventud

QUINTA DIVISIÓN

Sarmiento de Humboldt 3 (Goddio Lautaro, Zehnder Teo y Tschider Ignacio) vs AD Juventud 2 (Weiner Octavio y Magna Luciano)

SEXTA DIVISIÓN

Sarmiento de Humboldt 6 (Lopez Ayrton x2, Emmert Camilo x2, Santoro Ramiro y Meyer Darien) vs AD Juventud 0

SÉPTIMA DIVISIÓN

Sarmiento de Humboldt 0 vs AD Juventud 1 (Sandoval Alexis)

OCTAVA DIVISIÓN

Sarmiento de Humboldt 0 vs AD Juventud 6 (Eberhardt Mateo x2, Girolimetto Mauricio x2, Montalbetti Diego y Mecheloni Marcos)

• Belgrano vs Atl Franck

SÉPTIMA DIVISIÓN

Belgrano 4 (Morales Maximiliano x2, Galiano Leonardo y Palacio Joaquin) vs Atl Franck 3 (Mottura Giuliano, Gardiol Agustin y Thill Fausto)

OCTAVA DIVISIÓN

Belgrano 0 vs Atl Franck 3

ZONA SUR

• Atl Franck Jr – IS Agustín (6ta, 7ma y 8va)

SEXTA DIVISIÓN

Atl Franck Jr 3 (Gauna Javier x2 y Garello Francisco) vs IS Agustín 0

SÉPTIMA DIVISIÓN

Atl Franck Jr 5 (Diaz Joaquin x2, Moro Valentin x2 y Pillonel Ulises) vs IS Agustín 4 (Frutos Hilario x4)

OCTAVA DIVISIÓN

Atl Franck Jr 3 (Gardiol Juan Cruz, Barbona Francisco y Cordoba Matías) vs IS Agustín 2 (Acosta Ayrton y Grasso Mario)

• Arg López – S Lorenzo In

QUINTA DIVISIÓN

Arg López 3 (Sottocorno Fabrizio x2 Albiol Roman) – S Lorenzo In 2 (Brasca Joel y Delfino Felipe)

SEXTA DIVISIÓN

Arg López 7 (Juarez Jeremias x2, Gomez Santiago, Marengo Martin, Lizarraga Bruno y Aldao Tomas)- S Lorenzo In 1 (Roldan Juan)

SÉPTIMA DIVISIÓN

Arg López 4 (Oliva Alexis x2, Surmuller Santiago y Colam Tomas) – S Lorenzo In 2 (Monti Facundo x2)

• Sta Clara – D Gessler

QUINTA DIVISIÓN

Sta Clara 3 (Rifel Luis, Luna Nahuel Quaranta Mateo) – D Gessler 1 (Stefani Leonardo)

SEXTA DIVISIÓN

Sta Clara 1 (Bertoli Guillermo) – D Gessler 1 (Juarez Mateo)

SÉPTIMA DIVISIÓN

Sta Clara 2 (Ferrero Mauro y Quaranta Santiago) – D Gessler 1 (Bortolozzi Maximo)

OCTAVA DIVISIÓN

Sta Clara 1 (Olivera Franco) – D Gessler 3 Alderete Gaspar, Juarez Lautaro y Bordon Rafael)

• U Progresista – Ctral SC

QUINTA DIVISIÓN

U Progresista 1 (Hug Nahuel) – Ctral SC 1 (Nasta Lautaro)

SEXTA DIVISIÓN

U Progresista 0 – Ctral SC 2 (Ferreryra Kevin y Saru Martin)

SÉPTIMA DIVISIÓN

U Progresista 0 – Ctral SC 5 (Herrera Joel x2, Paolini Alan, Godoy Leonardo y Requena Ignacio)

OCTAVA DIVISIÓN

U Progresista 0 – Ctral SC 4 (Kochan Frnacisco x2, Lopez Tobias y Capaldi Emiliano)

