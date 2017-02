Scaglia destacó la ayuda de Nación a Santa Fe y criticó a Lifschitz

14/02/2017 Comentarios (0) Vistas: 1481 Noticias, Política, Provinciales

La diputada nacional Gisela Scaglia destacó la ayuda del gobierno nacional a la provincia de Santa Fe ante la emergencia hídrica y criticó la inexistencia de un plan hídrico provincial. También cuestionó duramente al gobernador Miguel Lifschitz quien dijo que los fondos nacionales no llegan. “Me da pena ver tanta mentira. Su accionar deja mucho que desear de su figura como gobernador de la provincia”, fustigó.

En diálogo con la CSC Radio, Scaglia reconoció que “el año comenzó de manera dramática por la emergencia hídrica y por lo que sucedió en Esperanza en materia energética que tiene una gravedad importante” y consideró que ante estas situaciones “en lo inmediato hay que asistir, acompañar y estar muy presentes en el día a día y eso lo hemos intentado en lo hídrico estando en cada una de las localidades afectadas, trabajando con intendentes e intentando llevar una ayuda que tiene que ser inmediata”.

“Para eso tenemos un programa que bajará a municipios y comunas para la entrega de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que significarán la llegada de dinero de manera más rápida, que si bien no es el necesario ni el suficiente ayudará a muchos intendentes y presidentes comunales a paliar una crisis impensada en los últimos años”, señaló.

“Acá hay que dejar de lado quien responde políticamente a quien y estar del lado de la gente, ayudando a la gente, y para eso hay que hacer un trabajo muy cercano con intendentes y presidentes comunales”, definió la legisladora nacional.

Respecto de la falta de un plan hídrico provincial, Scaglia sostuvo que “es responsabilidad pura de la provincia de Santa Fe” y por eso “es necesario remarcar la ayuda del gobierno nacional a la provincia”. “Ese plan hídrico no se conoce, no hay ninguna referencia de cómo va a comenzar a pensarse ni por donde quieren que pasen las inversiones. El gobernador (Miguel) Lifschitz dijo que el gobierno nacional le prometió un montón de recursos que no llegaban y me dio pena tanta mentira y que nos exponga a los santafesinos de semejante manera”, criticó.

“Los gobiernos nacionales anteriores han castigado mucho a la provincia de Santa Fe y no le han dado un centavo, y estamos ante la primera vez que –sin coincidir con el color político ni con la política del Presidente Mauricio Macri- se habló de un Presupuesto conjunto que significa aumentar los recursos de la inversión pública nacional en Santa Fe, y que el gobernador diga que no los ve es de una vergüenza inaudita”, cuestionó.

En tal sentido, remarcó que “quizás el gobernador todavía no tuvo tiempo para acercarse y mirar lo que será la Autopista 34 y ver los fondos que se están poniendo ahí; lo del gasoducto que es una obra que se licita y empieza; la ruta 33 que sigue adelante; la cantidad de viviendas en toda la provincia; la cantidad de localidades de la provincia que recibieron aportes y obras”. “Que Lifschitz diga que no los ve deja mucho que desear de su figura como gobernador de la provincia”, fustigó.

La legisladora nacional recorrió empresas de la ciudad, entre ellas, visitó la firma Corlasa, pero también pequeños comercios seriamente afectados por la falta de servicio eléctrico durante varios días en la ciudad.

Previous

Next 0496 - Scaglia en Corlasa recorrida

0498 - Scaglia en Corlasa recorrida

0499 - Scaglia en Corlasa recorrida

Etiquetas: APORTES, EMERGENCIA HIDRICA, FONDOS, Gisela Scaglia, MIGUEL LIFSCHITZ, NACION