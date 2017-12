Santo Biasatti: “Me quisieron ofrecer otra cosa dentro de Telenoche y yo no acepté”

El periodista habló con LA NACION sobre su decisión de renunciar al noticiero, después de 13 años al frente del programa.

El próximo viernes 15, Santo Biasatti estará por última vez al frente de Telenoche. El periodista tomó la decisión de irse del programa hace algunos días, luego de un año en el que cada vez tuvo menos espacio en el noticiero. Resignado y tranquilo, habló con LA NACION y explicó los motivos.

-¿Por qué te vas del noticiero?

-Me hicieron un ofrecimiento y no lo acepté.

-¿Te ofrecieron irte de Telenoche y tener otro programa?

-No. Me hicieron un ofrecimiento. Estoy esperando que ellos digan oficialmente qué es.

-Oficialmente me dijeron que todavía no hay nada…

-Bueno, entonces lo que está claro es que yo no voy a estar más en Telenoche.

-¿A partir de cuándo?

-Del viernes 15.

-¿Es tu decisión o es decisión del canal?

-Es mi decisión.

-Trascendió que te llamaron de la CNN.

-No, no. Nada que ver. No tengo otra cosa. Como cualquiera de nosotros, como vos, cuando no tenemos laburo, buscamos. Nadie me llamó y no conozco a nadie de la CNN acá. Me gustaría. No es una mala propuesta.

-¿Sentías que en Telenoche te daban cada vez menos espacio y por eso pediste una reunión?

-No, ellos me llamaron para hablar.

-¿Te dijeron que María Laura Santillán iba a quedar conduciendo sola?

-No, eso es lo que dijeron en la reunión con el resto del equipo, pero a mí no me dijeron eso. Tampoco fue cuestión de plata. Ni se habló de eso.

-¿Para qué te pidieron la reunión? ¿Te ofrecieron algo concreto?

-Fue una charla rápida. Me quisieron ofrecer otra cosa dentro de Telenoche y yo no acepté. Pero no llegamos a hablar de nada.

-Te dijeron “te queremos ofrecer otra cosa” y les dijiste “no me interesa”.

-Sí.

-¡Fue la reunión más corta del mundo!

-Después seguimos hablando de otros temas.

-¿Venías pensando en renunciar?

-A ver, la nota que más nos entusiasma es la que viene, ¿no? Tampoco soy una víctima.

-Pero te dejaron ir.

-Sí, claro. Pero yo tomé la decisión.

-Te pudriste.

-¿Sabés que ocurre? ¿Viste que todo el mundo dice que tengo cara de culo? Bueno, yo soy muy sincero. Si hubiese tenido otra cosa, hubiese ido de frente diciéndoles “tengo un ofrecimiento”. No lo tuve. Ni lo tengo. Es simple.

-¿No te lo hicieron simple?

-Normal. Si algo no te gusta, ¿qué haces? Decís “chau”. No hay tanta rosca, tanta vuelta. Fue una charla. No hubo ninguna discusión con nadie. ¿Qué iba a discutir?

-Es raro que un conductor tan instalado se vaya de un día para otro. ¿Te sentías incómodo en el programa?

-No. Si yo estoy incómodo, voy y lo hablo. En su momento lo hice. En esta ocasión, no hablo de comodidad ni de incomodidad, fue un diálogo a partir del trabajo.

-¿Con quién tuviste la reunión?

-Con los gerentes.

-¿Cuándo se tomó la decisión?

-Hace muchos días. Se filtró la información porque creo que se lo avisaron al equipo. Yo no hablé con nadie.

-¿Es cierto que no querés despedidas?

-Yo soy un laburante. Eso dejáselo a la gente importante. Yo voy a ir a mi trabajo como todos los días, hasta el 15.

-¿Cómo te sentís?

-La realidad hay que asumirla, es así. Después del 15, veré cómo hago. Buscaré trabajo. ¿Qué otra cosa voy a hacer? Yo me voy a morir siendo periodista.