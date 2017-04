Sancor: se complica el salvataje y habría corte de ruta el viernes

26/04/2017 Comentarios (0) Vistas: 888 Noticias, Provinciales

La demora en el envío de fondos de la Nación, el deterioro creciente en la relación con los productores, 200 de los cuales dejaron de enviar leche a la procesadora, el descontento de la cadena de pago por el rechazo de cheques sin fondos y la intranquilidad manifiesta de los trabajadores que amenazan con tomar plantas y cortar rutas, ponen en riesgo el salvataje de SanCor Cooperativas Unidas Limitadas (CUL). “Se acortan los tiempos. Así, como está hoy la empresa, parece inviable”, coincidieron en señalar representantes de los tamberos.

Esta mañana, el presidente de la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe (Meprolsafe), Marcelo Aimaro, afirmó que “SanCor en los últimos años tomó muy malas decisiones” y aseguró “que más de 200 productores lácteos dejaron de entregarle leche” a la cooperativa, con sede central en Sunchales, al oeste de la provincia.

Aimaro explicó: “Hace algunos meses, SanCor recibía 3,5 millones de litros y hoy sólo 860 mil litros. Así es muy difícil revertir la situación. Una fábrica no puede trabajar de esta manera”, insistió.

Ante una consulta, el productor admitió que “ningún tambero tiene fecha cierta de pago cuando le entrega la leche a una fábrica. Ahora, el problema con SanCor es que no está pagando, por lo tanto hay incertidumbre de cobrar. Esto obligó a los productores a venderle la leche a otras industrias. Hoy, SanCor tiene 4.000 empleados para trabajar menos de un millón de litros”, subrayó.

Ante la versión sobre la posible venta de SanCor, el titular de Meprolsafe consideró que “la marca SanCor es muy importante y vale mucho, a pesar de todo lo que le ocurre. El problema es que ya vendió la parte de fresco y la leche materna. ¿Habrá alguien que quiera comprar la marca para tener sólo la parte de los quesos?”, se preguntó.

“Claramente, SanCor, en los últimos años, tomó muy malas decisiones y no tuvo interés en controlar la situación de la cooperativa”, remarcó.

Fondos no transferidos

Entretanto, los 450 millones de pesos comprometidos por la Nación todavía no fueron girados a la cooperativa que ya cerró cuatro plantas y profundiza su crisis. Si bien la decisión de acercar esos fondos para descomprimir los problemas de la empresa, de sus productores y de su personal, ya está tomada, las autoridades comprometen la ayuda a la puesta en marcha de un proceso de reestructuración de SanCor.

El vocero de esta determinación fue el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, durante una reunión que mantuvo el lunes con legisladores de las provincias de Córdoba y Santa Fe, donde tiene mayor presencia la empresa a nivel nacional.

En ese encuentro, el funcionario reconoció que el gobierno nacional “trabaja con la empresa y el gremio para ayudar a reestructurar la cooperativa láctea”. Pero advirtió que todo el proceso está atado a la necesidad de “plantear una reestructuración para crecer y desarrollarse”.

En otro orden, delegados de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), se reunieron con representantes del gobierno para seguir buscando alternativas, tras haber accedido a diferir el cobro del 15 por ciento del salario de los trabajadores de la cooperativa por seis meses, mientras que la empresa se compromete a no realizar despidos por ese lapso, y la Nación a desembolsar un auxilio económico de 450 millones de pesos a través del programa Fondear.

Cheques rechazados

Según trascendió, en lo que va de abril, SanCor CUL acumuló cheques rechazados -por falta de fondos suficientes- por casi $ 52 millones, a tamberos y proveedores en general. No obstante, habría promesas de una pronta transferencia a quienes todavía no cobraron. Así, mientras el frente financiero está complicado, comienza el malestar entre los trabajadores de la firma, que cobraron una parte de febrero pero nada de marzo.

“SanCor es un rehén”

En Atilra están tratando de contener a sus afiliados. Esto porque ya hay pedidos para realizar eventuales medidas de fuerza, algo que, no obstante, agravaría más la situación de la empresa.

Por su parte, Alberto Coronel, asesor letrado de Atilra, señaló: “La palabra suena fea, pero es la que cabe. SanCor es un rehén y hay gente que quiere que los trabajadores paguemos el rescate para que la salven‘.

“Si SanCor cae, será absoluta responsabilidad del gobierno nacional por no haber cumplido con el acuerdo firmado”, añadió Ricardo Pecotche, secretario adjunto de la organización gremial, durante una conferencia de prensa.

Coronel, en tanto, agregó: “Este acuerdo se suscribió hace más de tres semanas. Teóricamente al día siguiente de la suscripción se iban a liberar los fondos para SanCor, pero no se hizo. SanCor no recibió los fondos. Se nos planteó al gremio la necesidad de que renegocie cosas. Se nos pidió modificar las condiciones de negociaciones de salarios, que se abra el convenio colectivo de trabajo para la negociación y que se revean los importes del aporte patronal permanente (condiciones de renegociación que involucran a todas las industrias, no solamente a SanCor). Todas cosas que el gremio no se negó a hacer. Las podemos negociar a todas, obviamente dejando a salvo el valor de la remuneración de los trabajadores, cosa que tradición de Atilra no vamos a dejar que pase. Pero sí vamos a considerar todo, siempre y cuando la inflación no se desmadre. Pero esto no debe ser en el marco del condicionamiento de la deuda a SanCor”, finalizó.

Amenaza

Los trabajadores de SanCor Centeno cortarán la Ruta Nacional 34 si el viernes no cobran lo adeudado. La planta está parada desde el 7 de marzo pasado y unos 62 empleados no cobran sus salarios desde entonces. Es por eso que mantienen un acampe en la puerta de la planta láctea hace un mes y medio. “La situación es desesperante para ellos. Lo último que cobraron fueron 8.000 pesos hace 30 días”, sostuvo Juan Gufi, presidente comunal de Centeno.

Fuente: El Litoral

Etiquetas: LACTEOS, LECHEROS, PROTESTA, SALVATAJE, SANCOR