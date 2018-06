Saborido: “Mucho de lo logrado se lo debo a la familia de Alma Juniors”

Libertad de Sunchales se coronó campeón de la Liga Argentina, al superar como visitante a Estudiantes de Olavarría por 79 a 68, barriendo la serie final 3-0 y consiguiendo el único ascenso a la Liga Nacional.

El entrenador del conjunto santafesino es Sebastián Saborido, quién durante muchos años fue responsable de los destinos del basquet de Alma Juniors con importantes resultados, dialogó con EDXD sobre el ascenso logrado el pasado fin de semana: “Fue muy especial la definición de la Liga Argentina y muy lindo jugar de local mirar hacia las tribunas y ver gente de Alma Juniors alentando por el equipo que uno dirige fue algo que me puso muy feliz. La final a su vez fue especial porque en Estudiantes de Olavarría está Andrés Lugli a quién conozco como un hijo porque lo tuve de muy chico en las Inferiores de Alma Juniors y una pena que no pudo estar al máximo de su rendimiento porque venía de una lesión. Viví todo su crecimiento y evolución y es una persona muy especial para mí y verlo jugar en el nivel que lo hace me llena de orgullo y más allá del resultado final cuando finalizó el partido fui a abrazarlo muy fuerte porque lo quiero mucho. Entre tanta alegría tenía una tristeza interior porque se todo lo que sufrió Andrés (Lugli) por la lesión y no haber estado al 100 por ciento para dejar todo en la cancha porque es un león”, comentó el coach que hace 25 años está ligado a la conducción técnica y en su gran mayoría trabajando con divisiones formativas, además de tres veces subcampeón Argentino con la Selección Santafesina en el Campeonato Argentino de Mayores y su último paso en la asistencia técnica en el equipo de Salta Basket que militaba en el TNA.

Alegría y balance

El ex técnico de Alma Juniors hizo referencia al momento que viven y cómo se llegó a semejante logro: “Sinceramente todavía no estoy dimensionando lo que logramos y seguramente voy a darme cuenta cuando pasen los días y esté más tranquilo pero con la locura y felicidad del ascenso que todavía perdura siento que fue una campaña excepcional del lado que se la mire. Los dirigentes desde el primer momento confiaron en mí y me dejaron libremente conformar el plantel sabiendo que había que utilizar los chicos de la cantera que le dieron una rotación magnífica al equipo. Fuimos de menor a mayor, pudimos meternos en el Súper 4 y lo ganamos y eso fue un clic para todos porque nos dimos cuenta que estábamos para cosas importantes, creímos cada vez más en nosotros, en el trabajo que estábamos haciendo y nos fuimos planteando nuevos objetivos que pudimos ir cumpliendo logrando ser los mejores en la general que nos permitió cerrar los Play Offs de la Zona Norte en casa sabiendo lo duro de la zona, la ganamos y logramos el ascenso después de la final con Estudiantes de Olavarría poniendo así a Libertad de Sunchales otra vez donde se merece que es en la élite del basquet nacional y por eso lo disfruta tanto la gente, como dirigentes y jugadores.

Soy un entrenador de muchos años dentro del basquet pero en categorías formativas y siendo asistente en cuerpos técnicos de primera línea pero en este nivel jamás estuve al frente como responsable y en ese sentido es mi agradecimiento total a la dirigencia de Libertad de Sunchales que depositó toda su confianza en mi trabajo para hacerme cargo del plantel. Había un lindo proyecto armado con un objetivo claro para volver a la Liga Nacional pero las cosas se dieron más rápido de lo pensado y ascendimos en la primera temporada. Hubo una gran estructura y un enorme cuerpo técnico donde todos desde un primer momento supimos cuál era el norte y hacia donde iba el proyecto. Personalmente uno siempre soñó y nunca esperé la oportunidad para prepararme sino que a lo largo de tantos años me fui preparando para cuando se diera la posibilidad y se dio con Libertad y ahora a las puertas de una Liga Nacional por lo que se vienen cosas muy especiales. Personalmente se abre una linda oportunidad de dirigir Liga Nacional y Liga Sudamericana. Se vino todo muy rápido y seguramente uno podrá disfrutarlo los próximos días cuando esté tranquilo con la familia en casa”, contó.

Por otra parte el responsable técnico del conjunto de Sunchales sostuvo: “Este presente y los nuevos desafíos con Libertad de Sunchales de alguna manera comenzarán a ganar el tiempo en cada uno de mis días. SI bien ya tuve un llamado por parte de los integrantes de la Asociación Santafesina de Basquetbol para saber cómo van a ser mis tiempos para que pueda hacerme cargo de la Selección para el Provincial. Tendré que ver cómo serán mis días y tiempos pero soy un enamorado de la Asociación Santafesina de Básquetbol, llevo tres años consecutivos siendo el entrenador de Mayores por lo cuál si cuento con tiempo y espacio voy a estar con ellos porque siempre estuve”, comentó Saborido.

Su casa

Entre tanta euforia hubo tiempo para recordar su paso por Alma Juniors: “Personalmente soy una persona muy agradecida a la ciudad de Esperanza y especialmente a la familia de Alma Juniors. Si hoy tengo la posibilidad de convertirme en técnico de Liga Nacional mucho tuvo que Alma Juniors en la chance de trabajo que me dio cuando era un desconocido en la provincia y seré un agradecido eterno a Alma Juniors. Llevo conmigo a dirigentes, jugadores, empleados, personas especiales como Andrés Lugli y tantos papás que pusieron fuerza y garra a cada cosa que les pedíamos. Es un club hermoso, en realidad es una gran familia y estarán siempre en un lugar especial de mi corazón.