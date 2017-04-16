Rugby: Alma Juniors jugará la final del Apertura el próximo sábado

Está confirmado que el sábado 22 de abril por la tarde se disputará en Esperanza la final del Torneo Apertura de la Unión Santafesina de Rugby donde Alma Juniors recibirá a CRAI. También está el fixture que el equipo esperancino tendrá para el próximo Torneo Regional del Litoral.
UNION SANTAFESINADE RUGBY
SABADO 22- EN ESPERANZA –FINAL TORNEO APERTURA
CONFIRMADO :
14,30 HS RERSERVA : ALMA JUNIORS VS CRAI
16 HS ;PRIMERA : ALMA JUNIORS VS CRAI
DIVISIONES INFERIORES
ULTIMA FECHA .SABADO 22
ZONA “A”: ALMA JUNIORS VS CHAROGA Y UNIVERSITARIO VS CRAI
ZONA “B”: SANTA FE RC VS CRAI Y QUERANDI VS LA SALLE
POSICIONES
M 15
ZONA “A”: CRAR Y UNIVERSITARIO 6,ALMA JUNIORS Y CHAROGA 2
ZONA “B” : SANTA FE RC 6 ,CRAI 5 ,QUERENDI RC 2 Y LA SALLE 1
M 16
ZONA “A” : UNIVERSITARIO 6,ALMA JUNIORS Y CHAROGA 4 Y CRAR 2
ZONA “B: –, SANTA FE RC,CRAI Y QUERANDI 4 Y LA SALLE 3.
M 17
ZONA “A” : UNIVERSITARIO 6,CRAR 5,ALMA JUNIORS Y CHAROGA 2
ZONA “B” ; CRAI Y SANTA FE 6,ALMA JUNIORS Y QUERANDI 2
M 19
ZONA “A” : CHAROGA 6,CRAR Y UNIVERSITARIO 4 Y ALMA JUNIORS 2
ZONA “B” : SANTA FE RC Y CRAI 6 ,QUERANDI 2 Y LA SALLE 1
SABADO 29 DE ABRIL EN CADA CATEGORIA JUGARAN LAS FINALES : EL PRIMERO ZONA “A” VS PRIMERO “B” ,LA LOCALIA DE LA FINAL SE DETERMINARA DE ACUERDO A LOS USOS Y COSTUMBRES DEL JUEGO EN CADA UNA DE LAS DIVIONES M 15-M 16 M 17 Y M 19,
TORNEO REGIONAL DE LITORAL
EQUIPOS PARTICIPANTES-.
BROWN DE SAN VICENTE- CUCU DE COMCEPCION DEL URUGUAY-QUERANDI RC DE SANTA FE ,CAPIBA DE PARANA,SAN CARLOS RC Y ALMA JUNIORS DE ESPERANZA
LOS PARTIDOS DE ALMA JUNIORS SERAN LOS SIGUIENTES EN LA PRIMER RUEDA
PRIMERA FECHA : VISITA A SAN CARLOS RC
SEGUNDA FECHA : LOCAL VS CUCU
TERCERA FECHA: VISITA A QUERANDI RC
CUARTA FECHA: LOCAL DE CAPIBA
QUINTA FECHA : LOCAL DE BROWN DE SAN VICENTE
Gentileza Raúl Lottesberger
Etiquetas: ALMA JUNIORS RUGBY, FINAL, rugby, torneo