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Domingo, 16 de Abril · 08:45 Hs

16/04/2017 Comentarios (0) Vistas: 1413 Deportes, Noticias, Rugby

Rugby: Alma Juniors jugará la final del Apertura el próximo sábado

Está confirmado que el sábado 22 de abril por la tarde se disputará en Esperanza la final del Torneo Apertura de la Unión Santafesina de Rugby donde Alma Juniors recibirá a CRAI. También está el fixture que el equipo esperancino tendrá para el próximo Torneo Regional del Litoral.

 

UNION SANTAFESINADE RUGBY

SABADO 22- EN ESPERANZA –FINAL TORNEO APERTURA

CONFIRMADO :

14,30 HS RERSERVA : ALMA JUNIORS VS CRAI

16 HS ;PRIMERA : ALMA JUNIORS VS CRAI

 

DIVISIONES INFERIORES

ULTIMA FECHA .SABADO 22

ZONA “A”: ALMA JUNIORS VS CHAROGA Y UNIVERSITARIO VS CRAI

ZONA “B”: SANTA FE RC VS CRAI Y QUERANDI VS LA SALLE

 

POSICIONES

M 15

ZONA “A”: CRAR Y UNIVERSITARIO 6,ALMA JUNIORS Y CHAROGA 2

ZONA “B” : SANTA FE RC 6 ,CRAI 5 ,QUERENDI RC 2 Y LA SALLE 1

 

M 16

ZONA “A” : UNIVERSITARIO 6,ALMA JUNIORS Y CHAROGA 4 Y CRAR 2

ZONA “B: –, SANTA FE RC,CRAI Y QUERANDI 4 Y LA SALLE 3.

 

M 17

ZONA “A” : UNIVERSITARIO 6,CRAR 5,ALMA JUNIORS Y CHAROGA 2

ZONA “B” ;  CRAI Y SANTA FE 6,ALMA JUNIORS Y QUERANDI 2

 

M 19

ZONA “A” : CHAROGA 6,CRAR Y UNIVERSITARIO 4 Y ALMA JUNIORS 2

ZONA “B” : SANTA FE RC Y CRAI 6 ,QUERANDI 2 Y LA SALLE 1

 

SABADO 29 DE ABRIL  EN CADA CATEGORIA JUGARAN LAS FINALES : EL PRIMERO ZONA “A” VS PRIMERO “B” ,LA LOCALIA DE  LA FINAL  SE DETERMINARA DE ACUERDO A LOS USOS Y COSTUMBRES  DEL JUEGO EN CADA UNA  DE LAS DIVIONES  M 15-M 16 M 17 Y M 19,

 

TORNEO REGIONAL DE LITORAL

EQUIPOS PARTICIPANTES-.

BROWN DE SAN VICENTE- CUCU DE COMCEPCION DEL URUGUAY-QUERANDI  RC DE SANTA FE ,CAPIBA DE PARANA,SAN CARLOS RC Y ALMA JUNIORS DE ESPERANZA

LOS PARTIDOS DE ALMA JUNIORS SERAN LOS SIGUIENTES EN LA PRIMER RUEDA

PRIMERA FECHA : VISITA A SAN CARLOS RC

SEGUNDA FECHA : LOCAL VS CUCU

TERCERA FECHA: VISITA A QUERANDI RC

CUARTA FECHA: LOCAL DE CAPIBA

QUINTA FECHA : LOCAL DE BROWN DE SAN VICENTE

 

 

Gentileza Raúl Lottesberger

 

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