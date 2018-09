Rubén Goldin en La Juana: “El show es una mezcla de un poco de todo”

En la previa de la presentación de “La Trova Rosarina” – Rubén Goldín en Concierto, el cantautor adelantó en la CSC Radio parte de lo que será su espectáculo. “Siempre preparo un repertorio amplio que nunca es el mismo, porque no me gusta tener una lista impresa y hacerla igual durante un año. Para cada espectáculo me pongo con la viola y con distintas listas, depende de si hay otros músicos invitados y demás”, contó.

Sobre lo que será el show en La Juana, anticipó: “En un par de temas voy grabando en vivo, y regrabando encima y sobre eso improviso o canto; hay algún tema a capela; canciones del último disco que se llama “Girasoles” basado en folclore argentino; hay temas de rock nacional de Ceratti, Charly, Spinetta, Lebon, hay algún tango y algo de Brasil, algo de la trova rosarina y muchas cosas más”. “El show es una mezcla y un poco de todo”, definió.

Sobre su actualidad profesional, mencionó su relación permanente con Rosario donde tiene una escuela de canto donde dicta clases cada 15 días, y contó que parte de su familia aún vive en esa ciudad.

También recordó sus comienzos, con el debut en la banda “Pablo El Enterrador” cuando tenía 18 años, en 1973, y pese a todo el camino recorrido afirmó: “Me siento como un nene porque siempre tengo ganas, nunca bajé los brazos más allá del éxito o no de los discos”. Y reflexionó: “La música no es una carrera como cualquier otra, no se termina nunca y es un amor para siempre”.