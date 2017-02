Roffinot le responde a Geese: “No somos la vieja política, estamos al lado de la gente”

15/02/2017 Comentarios (0) Vistas: 1545 Locales, Noticias, Política

El dirigente del PRO Las Colonias, Vladimir Roffinot, respondió las declaraciones de la secretaría de Energía, Verónico Geese, quien criticó el documento de este espacio político ante la emergencia energética que vivió Esperanza y los calificó como “la vieja política”.

En diálogo con la CSC Radio, Roffinot afirmó que “la secretaria de Energía no entiende nada o no leyó el comunicado porque el mismo reflejó todas las situaciones que la gente vivió durante los cuatro o cinco días en que no hubo luz en la ciudad”. Agregó que dicho comunicado “se difundió porque queremos saber realmente qué pasó, ya que hay miles de versiones y ellos no sacaron un comunicado explicando cual fue la situación técnica del problema”.

Explicó que “si fue una falencia o una negligencia, esto le salió muy caro a la ciudad, ya sean industrias, Pymes, emprendedores, hogares o pequeños comercios” con lo cual “nosotros hacemos lo que nos corresponde; esto no es contra de la secretaria ni contra nadie, es para que la ciudad y los esperancinos realmente sepamos qué sucedió”.

“Si les molestó lo que hicimos, lo vamos a seguir haciendo porque estamos siempre al lado de la gente, y me llama la atención que seamos los únicos que preguntamos qué pasó”, sentenció el dirigente.

Asimismo, añadió: “Si ellos van a dar una respuesta técnica está bueno y esperamos que lo de; y si eso conforma a la ciudadanía bienvenido sea y ojalá esto se repare en el tiempo”.

“Esto no nos sorprende, porque el gobierno del Frente Cívico y Social realizó una desinversión total en la provincia y el departamento Las Colonias. Se ve en la cuestión hídrica, no hay caminos rurales, no hay canales, no hay puentes, todo está roto. Entonces, nosotros no somos la vieja política, hacemos lo que nos corresponde que es estar al lado de la gente. Espero que en su comunicado lo expresen y nos aclaren todas las dudas”, concluyó Roffinot.

