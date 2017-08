Roffinot: “El triunfo en las PASO nos da un compromiso más grande para octubre”

En diálogo con la CSC Radio, Roffinot se manifestó “muy contento con el resultado” de las PASO y a la hora de realizar un balance analizó que “se debe a unos cuantos factores, teníamos una buena lista y tanto Andrea (Martínez) como Guillermo (Bonvín) se complementaron muy bien en esta instancia y trabajaron muy juntos, muy bien y la gente así lo recibió”.

Agregó que “hubo representatividad territorial en toda la ciudad, sin hacer tanto alarde, con pocos carteles pero mucha presencia con los vecinos en los timbreos y en los operativos de ANSES y la gente respondió como se esperaba”.

Sostuvo que ese triunfo electoral “nos da un compromiso más grande para la general que se viene y para redoblar el esfuerzo pero trabajando obviamente de la misma forma”.

En cuanto a la campaña futura, adelantó que “se continuará la recorrida de los barrios y los operativos, Andrea y Guillermo ven las necesidades de la gente y en qué podemos colaborar, pero esto es timbreo y recorrer y escuchar a la gente. Eso es lo que ha marcado a la gente”.

“Seguirán bajando funcionarios nacionales, Andrea y Guillermo viajarán a Buenos Aires a realizar gestiones para la ciudad y se continuará trabajando en el día a día y estando con la gente como debe ser”, definió.

Campaña sucia

Al respecto, sostuvo que la aparición de mensajes de ataque hacia los candidatos locales de Cambiemos “forma parte del juego político y nos hacen un gran favor porque queda claro que no saben leer el mensaje que dio la gente”.

“En la ciudad, la gente ha enviado un mensaje al Ejecutivo municipal y al Frente Progresista y si siguen con estas cuestiones es que no han tomado en cuenta la votación de los ciudadanos. Y en realidad a nosotros nos favorece porque no vamos a entrar en ese juego, no vamos a responder esas actitudes y vamos a seguir trabajando con los vecinos”, aseveró.

Indicó que “obviamente es parte del folclore político, que es un folclore que ha quedado atrás y que la gente no ve bien; así que si siguen por ese camino son más votos para Cambiemos”.

En ese sentido, mencionó los fondos que llegan desde Nación para realizar mejoras en el barrio La Orilla y adelantó que “se presentará el mismo proyecto para el barrio Sur pero lo importante no es estar en la foto sino gestionar para que esas gestiones se transformen en obras para los vecinos”. “Por ahí quizás deberíamos publicitar esas gestiones un poco más pero en realidad, como tenemos otra forma de hacer campaña, no estamos todo el día con eso. Esas obras son importantes”, sentenció.

Remarcó además que “se logró la televisación a nivel nacional de la Fiesta de la Agricultura por la televisión pública” y confirmó que “seguramente estará (el responsable de medios públicos a nivel nacional) Hernán Lombardi en la ciudad”. “Son cosas importantes que seguiremos gestionando para que la gente tenga una mejor vida en la ciudad”, aseveró.