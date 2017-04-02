Rige alerta por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta por tormentas fuertes para nuestra región. La mejora se espera hacia la noche del domingo.
Situación:
LLUVIAS Y TORMENTAS DE VARIADA INTENSIDAD AFECTAN PARCIALMENTE EL AREA DE COBERTURA. SE PREVE QUE EN LAS PROXIMAS HORAS ESTOS FENOMENOS SE EXTIENDAN AL RESTO DEL AREA, PUDIENDO SER ALGUNAS LLUVIAS Y TORMENTAS LOCALMENTE FUERTES, ESTANDO ACOMPAÑADAS POR RAFAGAS Y PRINCIPALMENTE ABUNDANTES PRECIPITACIONES. LAS CONDICIONES TENDERAN A MEJORAR GRADUALMENTE DE OESTE A ESTE HACIA LA NOCHE DE HOY DOMINGO 2 DE ABRIL. SE DETERMINA EL CESE DE ALERTA PARA EL ESTE DE LA PAMPA, SAN LUIS, ESTE DE MENDOZA, SUDOESTE DE CORDOBA, NORESTE DE CHUBUT Y EXTREMO ESTE DE RIO NEGRO.
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