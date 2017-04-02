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Domingo, 02 de Abril · 21:29 Hs

02/04/2017 Comentarios (0) Vistas: 1092 Noticias, Regionales

Rige alerta por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta por tormentas fuertes para nuestra región. La mejora se espera hacia la noche del domingo. 

 

Fenómeno:  TORMENTAS FUERTES

 

Zona de Cobertura:     OESTE, SUR Y EXTREMO NORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. ESTE, CENTRO Y NOROESTE DE CORDOBA. OESTE DE ENTRE RIOS. ESTE DE LA RIOJA. CENTRO Y SUR DE SANTA FE.
Este Informe se Actualizará a las 21:30 horas. (*)

Situación:

LLUVIAS Y TORMENTAS DE VARIADA INTENSIDAD AFECTAN PARCIALMENTE EL AREA DE COBERTURA. SE PREVE QUE EN LAS PROXIMAS HORAS ESTOS FENOMENOS SE EXTIENDAN AL RESTO DEL AREA, PUDIENDO SER ALGUNAS LLUVIAS Y TORMENTAS LOCALMENTE FUERTES, ESTANDO ACOMPAÑADAS POR RAFAGAS Y PRINCIPALMENTE ABUNDANTES PRECIPITACIONES. LAS CONDICIONES TENDERAN A MEJORAR GRADUALMENTE DE OESTE A ESTE HACIA LA NOCHE DE HOY DOMINGO 2 DE ABRIL. SE DETERMINA EL CESE DE ALERTA PARA EL ESTE DE LA PAMPA, SAN LUIS, ESTE DE MENDOZA, SUDOESTE DE CORDOBA, NORESTE DE CHUBUT Y EXTREMO ESTE DE RIO NEGRO.

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