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Jueves, 16 de febrero · 17:59 Hs

16/02/2017 Comentarios (0) Vistas: 1424 Noticias, Regionales

Rige Alerta por tormentas fuertes

Está vigente hasta las 23 para el centro y norte de Santa Fe . Se anticipa una fuerte actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. 

 

Fenómeno:  TORMENTAS FUERTES

 

Zona de Cobertura:     CENTRO Y ESTE DE CHACO. NORESTE DE CORDOBA. CORRIENTES. ENTRE RIOS. CENTRO Y NORTE DE SANTA FE. ESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO.

Situación:

SOBRE EL AREA DE COBERTURA, SE PREVE QUE CONTINUEN DESARROLLANDOSE LLUVIAS Y TORMENTAS, ALGUNAS PODRAN SER LOCALMENTE FUERTES CON ABUNDANTE CAIDA DE AGUA, EN CORTOS PERIODOS, FUERTE ACTIVIDAD ELECTRICA, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO. NO SE DESCARTAN MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS. SE ESPERAN LOS FENOMENOS MAS INTENSOS DURANTE LA MADRUGADA DEL VIERNES 17. SE DETERMINA EL CESE DE ALERTA PARA MISIONES.

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