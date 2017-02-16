Rige Alerta por tormentas fuertes

Está vigente hasta las 23 para el centro y norte de Santa Fe . Se anticipa una fuerte actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.
Situación:
SOBRE EL AREA DE COBERTURA, SE PREVE QUE CONTINUEN DESARROLLANDOSE LLUVIAS Y TORMENTAS, ALGUNAS PODRAN SER LOCALMENTE FUERTES CON ABUNDANTE CAIDA DE AGUA, EN CORTOS PERIODOS, FUERTE ACTIVIDAD ELECTRICA, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO. NO SE DESCARTAN MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS. SE ESPERAN LOS FENOMENOS MAS INTENSOS DURANTE LA MADRUGADA DEL VIERNES 17. SE DETERMINA EL CESE DE ALERTA PARA MISIONES.
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