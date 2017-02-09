Rige alerta por tormentas fuertes

Rige para el centro y norte de Santa Fe con posibilidades de tormentas fuertes, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.
Fenómeno: TORMENTAS FUERTES
Zona de Cobertura: CHACO. CENTRO Y NORTE DE CORDOBA. CORRIENTES. NORTE DE ENTRE RIOS. FORMOSA. CENTRO Y NORTE DE SANTA FE. SANTIAGO DEL ESTERO.
Este Informe se Actualizará a las 21:30 horas. (*)
Situación:
EL AREA DE COBERTURA SE ENCUENTRA BAJO LA INFLUENCIA DE UNA MASA DE AIRE CALIENTE, HUMEDA Y MUY INESTABLE DONDE HAN COMENZADO A DESARROLLARSE EN FORMA AISLADA TORMENTAS. SE PREVE QUE HACIA LA NOCHE DE HOY LAS MISMAS TIENDAN A INTENSIFICARSE Y EXTENDERSE A TODA EL AREA DE COBERTURA. ALGUNAS DE ESTAS TORMENTAS PUEDEN ALCANZAR INTENSIDAD FUERTE PROVOCANDO FUNDAMENTALMENTE FUERTE ACTIVIDAD ELECTRICA, ABUNDANTE CAIDA DE AGUA EN CORTOS PERIODOS, RAFAGAS Y OCASIONALMENTE CAIDA DE GRANIZO.
Etiquetas: ALERTA, FUERTES, SERVICIO METEOROLOGICO, TORMENTAS