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Jueves, 09 de febrero · 19:47 Hs

09/02/2017 Comentarios (0) Vistas: 1367 Noticias, Regionales

Rige alerta por tormentas fuertes

Rige para el centro y norte de Santa Fe con posibilidades de tormentas fuertes, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

 

Fenómeno: TORMENTAS FUERTES

Zona de Cobertura: CHACO. CENTRO Y NORTE DE CORDOBA. CORRIENTES. NORTE DE ENTRE RIOS. FORMOSA. CENTRO Y NORTE DE SANTA FE. SANTIAGO DEL ESTERO.
Este Informe se Actualizará a las 21:30 horas. (*)

Situación:

EL AREA DE COBERTURA SE ENCUENTRA BAJO LA INFLUENCIA DE UNA MASA DE AIRE CALIENTE, HUMEDA Y MUY INESTABLE DONDE HAN COMENZADO A DESARROLLARSE EN FORMA AISLADA TORMENTAS. SE PREVE QUE HACIA LA NOCHE DE HOY LAS MISMAS TIENDAN A INTENSIFICARSE Y EXTENDERSE A TODA EL AREA DE COBERTURA. ALGUNAS DE ESTAS TORMENTAS PUEDEN ALCANZAR INTENSIDAD FUERTE PROVOCANDO FUNDAMENTALMENTE FUERTE ACTIVIDAD ELECTRICA, ABUNDANTE CAIDA DE AGUA EN CORTOS PERIODOS, RAFAGAS Y OCASIONALMENTE CAIDA DE GRANIZO.

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