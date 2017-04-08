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Sábado, 08 de Abril · 10:04 Hs

08/04/2017 Comentarios (0) Vistas: 1103 Noticias, Regionales

Rige alerta por lluvias y tormentas fuertes

Abarca a toda la provincia de Santa Fe la previsión meteorológica emitida por el Servicio Nacional y se mantendrá durante la jornada. 

 

Fenómeno: LLUVIAS Y TORMENTAS FUERTES

Zona de Cobertura: NORTE, CENTRO Y SUDESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. CORDOBA. ENTRE RIOS. CENTRO Y NORTE DE SAN LUIS. SANTA FE. ESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO. CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. RIO DE LA PLATA.
Este Informe se Actualizará a las 11:00 horas. (*)

 

Situación:

CONTINUAN REGISTRANDOSE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS DE VARIADA INTENSIDAD. SE ESPERA QUE ESTOS FENOMENOS SE INTENSIFIQUEN Y SE GENERALICEN A TODA LA ZONA DE COBERTURA DURANTE EL DIA DE HOY, ALGUNAS TORMENTAS PODRIAN SER FUERTES CON INTENSAS RAFAGAS, FUERTE ACTIVIDAD ELECTRICA, ABUNDANTE CAIDA DE AGUA EN CORTOS PERIODOS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO. ESTAS CONDICIONES PERSISTIRAN AL MENOS HASTA LA NOCHE DEL DOMINGO 9, MEJORANDO DE OESTE A ESTE. SE ESPERAN VALORES DE PRECIPITACION ACUMULADA EN TODO EL PERIODO ENTRE 70 Y 100MM, CON MAXIMOS LOCALMENTE SUPERIORES.

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