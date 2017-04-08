Rige alerta por lluvias y tormentas fuertes

Abarca a toda la provincia de Santa Fe la previsión meteorológica emitida por el Servicio Nacional y se mantendrá durante la jornada.
Fenómeno: LLUVIAS Y TORMENTAS FUERTES
Zona de Cobertura: NORTE, CENTRO Y SUDESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. CORDOBA. ENTRE RIOS. CENTRO Y NORTE DE SAN LUIS. SANTA FE. ESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO. CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. RIO DE LA PLATA.
Este Informe se Actualizará a las 11:00 horas. (*)
Situación:
CONTINUAN REGISTRANDOSE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS DE VARIADA INTENSIDAD. SE ESPERA QUE ESTOS FENOMENOS SE INTENSIFIQUEN Y SE GENERALICEN A TODA LA ZONA DE COBERTURA DURANTE EL DIA DE HOY, ALGUNAS TORMENTAS PODRIAN SER FUERTES CON INTENSAS RAFAGAS, FUERTE ACTIVIDAD ELECTRICA, ABUNDANTE CAIDA DE AGUA EN CORTOS PERIODOS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO. ESTAS CONDICIONES PERSISTIRAN AL MENOS HASTA LA NOCHE DEL DOMINGO 9, MEJORANDO DE OESTE A ESTE. SE ESPERAN VALORES DE PRECIPITACION ACUMULADA EN TODO EL PERIODO ENTRE 70 Y 100MM, CON MAXIMOS LOCALMENTE SUPERIORES.