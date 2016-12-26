Rige Alerta Meteorológica por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activo su advertencia de tormentas fuertes para el centro de la provincia de Santa Fe para esta jornada.
Situación:
DEBIDO AL AVANCE DE UN FRENTE FRIO SOBRE EL AREA DE COBERTURA, SE PREVE QUE CONTINUEN DESARROLLANDOSE AREAS DE LLUVIAS Y TORMENTAS, PUDIENDO SER ALGUNAS FUERTES, ACOMPAÑADAS DE ABUNDANTE CAIDA DE AGUA EN FORMA LOCALIZADA Y EN CORTOS PERIODOS, CAIDA DE GRANIZO, IMPORTANTE ACTIVIDAD ELECTRICA Y FUNDAMENTALMENTE INTENSAS RAFAGAS DEL SECTOR SUR LUEGO DEL PASAJE DEL FRENTE FRIO. SI BIEN SOBRE EL CENTRO-ESTE Y NORESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, RIO DE LA PLATA, CENTRO DE CORDOBA Y SUR DE SANTA FE AUN PUEDEN DESARRROLLARSE ALGUNAS TORMENTAS, LAS MISMAS NO REVESTIRAN CARACTERISTICA DE FUERTE, POR LO TANTO EN ESTAS REGIONES SE DETERMINA EL CESE DE ALERTA.
Etiquetas: ALERTA METEOROLOGICO, clima
esperemos no caiga granizo,porque este calor no trae nada bueno…