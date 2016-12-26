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18/12/2016 Comentarios (1) Vistas: 3884 Noticias, Regionales

Rige Alerta Meteorológica por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activo su advertencia de tormentas fuertes para el centro de la provincia de Santa Fe para esta jornada. 

 

 

Fenómeno:  PROBABLES TORMENTAS FUERTES

 

Zona de Cobertura:     SUR DE CHACO. NORTE DE CORDOBA. CORRIENTES. ENTRE RIOS. CENTRO Y NORTE DE SANTA FE. SANTIAGO DEL ESTERO. TUCUMAN.
Este Informe se Actualizará a las 21:00 horas. (*)

Situación:

DEBIDO AL AVANCE DE UN FRENTE FRIO SOBRE EL AREA DE COBERTURA, SE PREVE QUE CONTINUEN DESARROLLANDOSE AREAS DE LLUVIAS Y TORMENTAS, PUDIENDO SER ALGUNAS FUERTES, ACOMPAÑADAS DE ABUNDANTE CAIDA DE AGUA EN FORMA LOCALIZADA Y EN CORTOS PERIODOS, CAIDA DE GRANIZO, IMPORTANTE ACTIVIDAD ELECTRICA Y FUNDAMENTALMENTE INTENSAS RAFAGAS DEL SECTOR SUR LUEGO DEL PASAJE DEL FRENTE FRIO. SI BIEN SOBRE EL CENTRO-ESTE Y NORESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, RIO DE LA PLATA, CENTRO DE CORDOBA Y SUR DE SANTA FE AUN PUEDEN DESARRROLLARSE ALGUNAS TORMENTAS, LAS MISMAS NO REVESTIRAN CARACTERISTICA DE FUERTE, POR LO TANTO EN ESTAS REGIONES SE DETERMINA EL CESE DE ALERTA.

 

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One Response to Rige Alerta Meteorológica por tormentas fuertes

  1. marta gareis lechmann dice:
    diciembre 18, 2016 a las 10:31 AM

    esperemos no caiga granizo,porque este calor no trae nada bueno…

    Responder

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