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Jueves, 22 de diciembre · 19:06 Hs

22/12/2016 Comentarios (0) Vistas: 1216 Locales, Noticias, Política

Rige Alerta Meteorológica para la región

Es para el centro y sur de Santa Fe por tormentas fuertes con ocasional caída de granizo. La información se actualizará desde las 22. 

 

Fenómeno:  TORMENTAS FUERTES

 

Zona de Cobertura: CENTRO Y NORTE DE BUENOS AIRES. ESTE DE CATAMARCA. CÓRDOBA. ENTRE RÍOS. ESTE DE LA RIOJA. NORTE DE SAN LUIS. CENTRO Y SUR DE SANTA FE. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. RÍO DE LA PLATA.
Este Informe se Actualizará a las 22:00 horas. (*)

Situación:

EL AREA DE COBERTURA SE ENCUENTRA BAJO LA INFLUENCIA DE UNA MASA DE AIRE HUMEDO Y MUY INESTABLE EN LA CUAL SE DESARROLLAN EN FORMA AISLADA AREAS DE TORMENTAS. SE PREVE QUE ENTRE LA TARDE DE HOY Y LA MADRUGADA DEL DIA VIERNES 23 LAS MISMAS TENDERAN A INTENSIFICARSE PUDIENDO PROVOCAR FUNDAMENTALMENTE ABUNDANTE CAIDA DE AGUA, FUERTE ACTIVIDAD ELECTRICA Y RAFAGAS. OCASIONALMENTE CAIDA DE GRANIZO. LAS CONDICIONES TENDERAN A MEJORAR DURANTE LA MAÑANA DEL DIA VIERNES 23.

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