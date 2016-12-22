Rige Alerta Meteorológica para la región

Es para el centro y sur de Santa Fe por tormentas fuertes con ocasional caída de granizo. La información se actualizará desde las 22.
Situación:
EL AREA DE COBERTURA SE ENCUENTRA BAJO LA INFLUENCIA DE UNA MASA DE AIRE HUMEDO Y MUY INESTABLE EN LA CUAL SE DESARROLLAN EN FORMA AISLADA AREAS DE TORMENTAS. SE PREVE QUE ENTRE LA TARDE DE HOY Y LA MADRUGADA DEL DIA VIERNES 23 LAS MISMAS TENDERAN A INTENSIFICARSE PUDIENDO PROVOCAR FUNDAMENTALMENTE ABUNDANTE CAIDA DE AGUA, FUERTE ACTIVIDAD ELECTRICA Y RAFAGAS. OCASIONALMENTE CAIDA DE GRANIZO. LAS CONDICIONES TENDERAN A MEJORAR DURANTE LA MAÑANA DEL DIA VIERNES 23.
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