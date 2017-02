Ricardo Pancaldo: “El fútbol argentino necesitará de años para volver a ordenarse”

11/02/2017 Comentarios (0) Vistas: 1857 Deportes, Fútbol, Noticias

El entrenador de la ciudad de Santa Fe hizo referencia al momento que vive el fútbol argentino. Desde su experiencia no le encuentra una salida rápida a los problemas y llevará años normalizarlo. Mientras disfruta de la familia espera ofertas laborales luego de su salida de Sportivo Belgrano de San Francisco, no descarta trabajar en el exterior teniendo en cuenta la patética realidad del fútbol chacarero.

El primer semestre de la temporada 2016 lo tuvo como protagonista de la B Nacional llevando a un lugar bien alto a Brown de Puerto Madryn y la segunda mitad, luego de rechazar importantes ofertas de la B Nacional, no fue de lo mejor luego de su salida de Sportivo Belgrano de San Francisco al cuál llegó con la ilusión de ascenderlo a la B Nacional pero una serie de malos resultados lo alejaron del cargo.

Disfrutando de su familia en Santa Fe espera el momento para volver a vestirte de entrenador aunque si la oferta llega del exterior sería mejor teniendo en cuenta la triste realidad del fútbol en nuestro país.

“Hacía poco más de doce años que no vivía esta situación de estar un comienzo de temporada sin club pero son situaciones normales dentro de nuestro trabajo. El fútbol como la vida van de la mano y a veces las cosas salen bien y otras no tanto y me toca mirar de afuera y esperar mi momento como le ha tocado a otros colegas. En momentos así uno debe tener paciencia y seguir todos los días activo como si estuviese trabajando y aprovechar la tranquilidad de no estar al frente de un equipo para disfrutar principalmente de la familia.

En mi caso que me toca no estar al frente de un plantel lo que hago todos los días es informarme a cerca de cada club y los trabajos de pretemporada que están haciendo, los amistosos y seguir así de cerca y en detalle los equipos y planteles donde uno podría llegar a recalar en un futuro además aprovecho este parate para prepararme personalmente haciendo capacitaciones o por ejemplo viajando a Buenos Aires para ir a ver entrenamientos aunque lamentablemente me toca estar sin club en un momento caótico para nuestro fútbol. Uno habla con un entrenador para avisarle que uno va a ver como trabajan y resulta que ese plantel está de paro porque a los jugadores se les adeuda sueldos. Está todo muy oscuro y mucho más para nosotros que estamos esperando.

Hoy siendo entrenador con un equipo a cargo es casi imposible poder programar una semana de trabajo esperando el inicio de los torneos porque no se sabe nada. Personalmente hasta celebro que esté sin trabajo porque es muy difícil encarar una pretemporada así y se aprovecha este tiempo para reflexionar y mirar para adentro y corregir y para que la cabeza descanse. A veces es necesario parar. Es una profesión de muchas presiones y el cuerpo da señales que necesitan ser escuchadas y no me vino mal parar y estar preparado para cuando salga la oportunidad de trabajo.

Gracias a Dios las posibilidades están pero al estar tan complicado todo en el país uno ya ve con buenos ojos la posibilidad de esperar una oferta del exterior para irse a trabajar. Hablo con muchos jugadores, técnicos y dirigentes y la situación es grave. Hay planteles donde los clubes ya ni la comida le pueden pagar a los jugadores y son chicos que están en equipos de B Nacional. El problema del fútbol argentino es muy complejo y si hay una posibilidad para irse concreta me iré como también te lo dicen los jugadores que aguantarán hasta junio pero después buscarán alternativas fuera de la Argentina.

Dentro del fútbol argentino hay una lucha de poderes grande entre no más de cinco personas y están perjudicando a miles de trabajadores y poco los interesa lo que les pasa al resto. Los cambios que hasta ahora se han visto solo fueron para peor. En Primera División hay equipos jugando que no están preparados ni siquiera para una B Nacional. Hay equipos sin infraestructura que son sostenidos por aparatos políticos y se está equiparando para abajo y desde lo dirigencial es una vergüenza internacional lo que está pasando y no logran ponerse de acuerdo cuatro personas y el gobierno y se creen que pueden decidir sobre tantas familias que viven de esto. No se ven cambios y lo único que se escucha es a equipos que no paran de incorporar jugadores y deben plata y nadie controla y es una demostración más de la falta de respeto e interés por parte de cada dirigente para lo que le vendrá a cada institución después que ellos se vayan.

Tenemos una mentalidad de dirigentes que es propia de nuestro país y va a llevar años cambiar esa mentalidad. Uno termina siendo egoísta pero la verdad prefiero seguir esperando que me llamen de otro país y me voy a trabajar tranquilo, en paz y cobro. Acá pierdes tres partidos y te rajan, no te pagan, los sueldos los cobras nunca como lo acordaste sino cuando al dirigente se le ocurra y te paga como quiere y los proyectos no existen.

Nunca fui negativo y siempre fui para adelante con optimismo pero sinceramente deberán pasar muchos años para que esto cambie porque hace falta un cambio de mentalidad y culturalmente llevamos años con otro tipo de mentalidad que es la de no incentivar a un cambio bueno para que los dirigentes lo pongan en práctica en los clubes. Hay buenos dirigentes pero son los menos y les hacen la vida imposible. El fútbol argentino no tiene una guía y los que más sufren son los del Ascenso.

Estamos dentro de un sistema perverso que es tan maldito que yo estoy esperando que a un colega le vaya mal para volver a dirigir aunque en un país normal uno debiera esperar que un entrenador concluya su proyecto para luego acoplarse al trabajo que se viene haciendo”, concluyó el entrenador santafesino en diálogo con EDXD.

