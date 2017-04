Reprograman encuentros de Almagro y Alma Juniors en el “Dos Orillas”

Los equipos de Esperanza cumplían con la novena fecha del “Dos Orillas” entre jueves y viernes y desde la organización se notificó la reprogramación de sus partidos. Almagro en su casa recibirá a Rivadavia Juniors y Almagro B viajará a Paraná. El viernes Alma Juniors jugará en Esperanza cerrando la actividad.

Desde el lunes se juega una nueva jornada correspondiente al Torneo “Dos Orillas” de las ascociaciones de Santa Fe y Paraná. Los equipos de Esperanza estarán jugando entre jueves y viernes enfrentando a equipos de Paraná.

El jueves Almagro recibirá a Rivadavia Juniors en el “Nido de las Águilas” y Almagro B viajará a Paraná para enfrentar a Patronato. El viernes Alma Juniors recibirá a Echagüe de Paraná.

La actividad en la semana

LUNES 24 DE ABRIL

Unión (SF) 115 – Sionista 57 (64-26) (A1-Bianchi)

Regatas SF 83 – Olimpia 73 (45-33) (A1-Barovero)

Echagüe 70 – Viale 74 (44-31) (A1-Grinovero) (pendiente fecha 7)

MARTES 25 DE ABRIL

Sanjustino 98 vs Estudiantes A 87 (A1-Bianchi)

Quique 64 vs Recreativo B 58 (A2-Alaniz)

MIÉRCOLES 26 DE ABRIL

21:30hs Rowing B vs El Quilla (A2-Mendoza)

JUEVES 27 DE ABRIL

21:30 Colón SJ vs Ciclista (A1-Barovero)

21:30 Almagro A vs Rivadavia A (A1-Cantero)

21:30 Colón SF vs Viale (A1-Grinovero)

21:30 Recreativo A vs Rowing A (A1-Cantero)

21:30 Rivadavia B vs Paracao (A2-Alaniz)

21:30 Unión de Crespo vs Santa Rosa (A2-Villani)

21:30 Estudiantes B vs Diamantino (A2-Villani)

22:00 CUST vs Regatas Coronda (A2-Alaniz)

22:00 Patronato vs Almagro B (A2-Mendoza) (En Paracao)

VIERNES 28 DE ABRIL

21:30 Alma Juniors vs Echagüe (A1-Grinovero)