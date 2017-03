Repercusiones tras el discurso de Macri en el Congreso

02/03/2017 Comentarios (0) Vistas: 1524 Noticias, Política, Provinciales

Para el gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, en el discurso del Presidente Mauricio Macri al dejar inaugurado el período ordinario de sesiones en el Congreso de la Nación “no hubo muchas novedades en cuanto al contenido o líneas discursivas respecto de lo que le venimos escuchando. Al contrario, hubo una reafirmación de su postura y de los logros del gobierno”. En contraposición, el intendente de Santa Fe, José Corral, valoró que el discurso “haya incluido el futuro Puente Santa Fe-Paraná”.

En declaraciones realizadas a la radio Aire de Santa Fe, Lifschitz opinó: “Para mi gusto le faltaron más precisiones y cosas más concretas. Me traje pocas precisiones sobre las cosas que nos interesan a los santafesinos”.

En tal sentido agregó que “hay una distancia entre los objetivos planteados, los anhelos y las intenciones, respecto de la realidad concreta, donde no se ve eso, salvo en lugares muy puntuales, como el sector agropecuario. Pero eso solo no alcanza, hay muchos otros sectores como el industrial y las economías regionales que están muy complicados”, y mencionó como ejemplo los casos que se dan en la provincia con General Motors, Mefro Wheels, y el sector lácteo.

Confrontación

Asimismo, el mandatario hizo referencia también a la “confrontación verbal” que “se percibe dentro del recinto entre los legisladores afines al gobierno y los opositores. Creo que las palabras del Presidente en varias ocasiones fueron muy incisivas para con el gobierno anterior y esto generó reacción: los argentinos necesitamos superar esa grieta y tenemos que avanzar en un camino de diálogo, de reconocimiento del otro y también de autocrítica”.

Sobre esta cuestión Lifschitz dijo que “hay una dicotomía que viene del periodo preelectoral, antes que Macri llegara al gobierno, que es la confrontación discursiva entre el kirchnerismo y Cristina Fernández con el gobierno de Cambiemos, y esa polarización les ha sido útil, la canalizan electoralmente, y me da la impresión que la idea es seguir trabajando sobre esa brecha, porque les rinde electoralmente. Pero en el mediano y largo plazo, si queremos avanzar, eso me parece que no es bueno”.

La deuda

Respecto de la deuda que la Nación mantiene con la provincia por el 15 por ciento de coparticipación retraída indebidamente durante años, Lifschitz recordó que “lo que está pendiente es el stock de deuda, es decir, la deuda acumulada en estos años, que le corresponden a Santa Fe y San Luis”, que son las dos provincias que tienen sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sobre ese tema “hoy tuvimos una reunión con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Fue una buena reunión por este tema, ya veníamos avanzando desde el año pasado con esto, y estamos retomando la negociación (tras la salida de Alfonso Prat Gay). Frigerio tiene buena predisposición y manifiesta vocación para poder cumplir con la provincia”, anunció.

Conformidad

Por su parte, José Corral, quien asistió especialmente invitado por la Presidencia a la apertura de un nuevo período de sesiones en el Congreso destacó que el primer mandatario “habló también de los programas de Hábitat y de las obras públicas referidas a la cuestión vial, como las inversiones en autopistas, que en la provincia de Santa Fe hay varias en marcha”.

El intendente capitalino remarcó que “los santafesinos nos sentimos contenidos, porque nuestra provincia fue muy discriminada durante los años anteriores, y ahora hay decisiones de obra pública que incluyen a Santa Fe”. En ese sentido, recordó que “la nuestra es una de las provincias que más necesidades de infraestructura tiene, porque pasa por allí gran parte de la producción nacional, y durante muchos años hubo un serio abandono del Estado nacional que ahora, con el cambio de Gobierno, se está revirtiendo”.

Ejes

Por otra parte, Corral consideró que el mensaje de Mauricio Macri tuvo “mucha energía, mucha fuerza. El Presidente hizo eje en los temas que esperábamos: mencionó muy fuertemente a la Educación, que hace a las verdaderas oportunidades, y sabemos de su importancia en los niños y para que cada vez más jóvenes accedan a la Universidad”.

Repasó que “habló también de los temas institucionales: de la necesidad de recuperar la Justicia en el país”. E hizo hincapié en que “Mauricio Macri habló también de la inclusión social, y reiteró que su principal objetivo -y por el cual se va a medir el éxito de su gestión-, es justamente la reducción de la pobreza”.

Finalmente, coincidió con el llamado que realizó el Presidente a trabajar todos juntos, “porque es posible este cambio en el país, pero es necesario entre todos un esfuerzo”.

