Renovaron el alerta por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que nuestra región estará abarcada en la mañana de este jueves por el fenómeno de tormentas fuertes con lluvias intensas. Precaución.
AVISO A CORTO PLAZO: TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS.
FECHA Y HORA DE EMISION: 09/03/2017 a las 06:28:00 HOA
VALIDEZ HASTA: TRES (3) HORAS posteriores a la emisión
POR OCURRENCIA DE: TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS.
AFECTANDO PARCIALMENTE LOS SIGUIENTES PARTIDOS / DEPARTAMENTOS:
SANTA FE: Belgrano – Castellanos – Iriondo – La Capital – Las Colonias – San Jeronimo – San Martin.
ENTRE RíOS: Colon – Concepcion del Ururguay – Diamante – Gualeguaychu – Nogoya – Parana – San Salvador – Tala – Victoria – Villaguay.
AVISO GENERAL
Situación:
AREAS DE LLUVIAS Y TORMENTAS, AFECTAN EL NORTE Y ESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SUR DE CORDOBA, SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RIOS. ALGUNAS DE ESTAS TORMENTAS PUEDEN SER LOCALMENTE FUERTES,CON CAIDA DE GRANIZO, FUERTES RAFAGAS, IMPORTANTE ACTIVIDAD ELECTRICA Y ABUNDANTES PRECIPITACIONES EN CORTOS PERIODOS. LAS CONDICIONES DE MAL TIEMPO TENDERAN A DESPLAZARSE GRADUALMENTE HACIA EL NORESTE AFECTANDO DURANTE EL DIA DE HOY AL RESTO DEL AREA DE COBERTURA. SE DETERMINA EL CESE DE ALERTA PARA EL ESTE DE LA PAMPA, SAN LUIS, EL ESTE DE MENDOZA Y OESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.