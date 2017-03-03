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Viernes, 03 de Marzo · 07:35 Hs

03/03/2017 Comentarios (0) Vistas: 886 Noticias, Regionales

Renovaron el Alerta Meteorológico para nuestra región

Se mantiene en el comienzo del viernes para en Centro y Sur de la provincia de Santa Fe por tormentas fuertes.

 

Fenómeno:  TORMENTAS FUERTES

 

Zona de Cobertura:     EXTREMO NORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. CENTRO Y NORESTE DE CORDOBA. ENTRE RIOS. NORTE DE SAN LUIS. SUR Y CENTRO DE SANTA FE.
Este Informe se Actualizará a las 09:30 horas. (*)

Situación:

SOBRE EL CENTRO Y SUR DEL AREA DE COBERTURA SE ESTAN DESARROLLANDO TORMENTAS, ALGUNAS LOCALMENTE FUERTES. LAS MISMAS PUEDEN PROVOCAR EN FORMA LOCALIZADA ABUNDANTE CAIDA DE AGUA EN CORTOS PERIODOS, FUERTE ACTIVIDAD ELECTRICA, RAFAGAS Y CAIDA DE GRANIZO. SE PREVE QUE CON EL AVANCE DE UN FRENTE FRIO EL AREA DE LLUVIAS Y TORMENTAS SE DESPLACE HACIA EL NORESTE AFECTANDO EL RESTO DEL AREA. CESE DE ALERTA PARA EL SUDESTE Y CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, RIO DE LA PLATA Y SUR DE CORDOBA.

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