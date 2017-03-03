Renovaron el Alerta Meteorológico para nuestra región

Se mantiene en el comienzo del viernes para en Centro y Sur de la provincia de Santa Fe por tormentas fuertes.
Situación:
SOBRE EL CENTRO Y SUR DEL AREA DE COBERTURA SE ESTAN DESARROLLANDO TORMENTAS, ALGUNAS LOCALMENTE FUERTES. LAS MISMAS PUEDEN PROVOCAR EN FORMA LOCALIZADA ABUNDANTE CAIDA DE AGUA EN CORTOS PERIODOS, FUERTE ACTIVIDAD ELECTRICA, RAFAGAS Y CAIDA DE GRANIZO. SE PREVE QUE CON EL AVANCE DE UN FRENTE FRIO EL AREA DE LLUVIAS Y TORMENTAS SE DESPLACE HACIA EL NORESTE AFECTANDO EL RESTO DEL AREA. CESE DE ALERTA PARA EL SUDESTE Y CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, RIO DE LA PLATA Y SUR DE CORDOBA.
Etiquetas: ALERTA, LLUVIAS, METEOROLOGICO