Recomendaciones de Defensa Civil ante las condiciones climáticas

03/01/2017 Comentarios (0) Vistas: 988 Locales, Noticias

Las alertas por tormentas fuertes se reiteran durante estos días y desde los organismos que trabajan en la emergencia reiteraron una serie de recomendaciones. Además los números telefónicos para solicitar ayuda.

El Gobierno municipal desde la Junta de Defensa Civil recuerda a los esperancinos tomar las siguientes precauciones, debido al alerta emitido por el Servicio Meteorológico sobre la posibilidad de tormentas, con fuertes ráfagas de viento y eventual caída de granizo.

A los vecinos, prevención ante lluvias copiosas:

1) No arrojar elementos que puedan obstruir los sumideros, ni depositar residuos en la vía pública, ya que esto puede producir serios inconvenientes en el normal funcionamiento de los desagües pluviales.

2) En caso de encontrar alguna calle anegada, evitar circular por ella.

3) No manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua.

Ante la probabilidad de vientos fuertes

1) Asegurar puertas, ventanas o toldos.

2) No colocar macetas ni cualquier otro elemento y retirar los colocados en ventanas o balcones ya que por acción del viento pueden ser arrastrados provocando en su caída consecuencias lamentables.

3) En lo posible no circular en la vía pública, y de ser estrictamente necesario hacerlo manteniéndose atento ante la probabilidad de desplazamiento de marquesinas y/o carteles.

4) Afirmar materiales ubicados en techos o superficies altas que puedan volarse en caso de fuertes ráfagas.

5) No tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.



A los automovilistas:

1) Usar siempre cinturón de seguridad

2) Extremar las medidas de seguridad al conducir un vehículo. Recordar que la lluvia disminuye la visibilidad y que las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales.

3) Circular a velocidad reducida y siempre con las luces de posición encendidas.

4) No dejar vehículos debajo de árboles.



Equipos municipales alertas:

Como en cada caso luego que las tormentas finalizan, los equipos de Defensa Civil – Servicios Públicos y de la Secretaría de Promoción Social recorren la ciudad para evaluar la ayuda necesaria en cada lugar. Por último en caso de detectar cualquier irregularidad el Gobierno de la Ciudad recuerda los siguientes teléfonos: Urgencia Médica 107 – Policía 911 – Conmutador Municipio 03496 – 420009 –

