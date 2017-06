Recomendaciones ante la llega del frío intenso

18/06/2017 Comentarios (0) Vistas: 1311 Locales, Noticias

Ante el inminente arribo de frío intenso previsto para los próximos días, especialmente domingo y lunes, en esta región, la Junta Municipal de Defensa Civil recordó a la población diversas recomendaciones para prevenir inconvenientes.

Las medidas de prevención ayudan a reducir el daño que puede derivarse de los factores climáticos adversos, y conocer algunas pautas de autoprotección ayuda a tomar decisiones que pueden favorecer tanto la seguridad personal como la de los demás.

En ese marco, se indicó que la medida de protección más natural al frío es la de arroparse, la cual debe adoptarse al ir a dormir, apaguando estufas. Con ello evitamos el uso intenso, excesivo o abusivo de artefactos calóricos, sean eléctricos, a gas, carbón, leños u otros. Todos estos generan distintos riesgos.

Además, pueden producirse intoxicaciones por gases de artefactos calóricos -estufas- por lo tanto si percibe olor a gas corte la llave de paso inmediatamente. Además, podría suceder un escape importante de gas por tanto trate de evitar realizar toda chispa (no encender luz, ni fósforos o encendedores, velas o similares). De no hacerlo puede derivar en una explosión.

Ante la ocurrencia de un escape de gas, es necesario airear y ventilar el ambiente contaminado. Si se encuentra dentro del mismo, protéjase con un pañuelo la boca y nariz y retírese con cuidado del lugar. No vuelva a ingresar durante un tiempo prudencial.

Otras recomendaciones son:

– No improvisar instalaciones eléctricas o de gas. Llame personal competente y matriculado. No modificar o reforzar fusibles. No recargar la línea con enchufes triples para varias estufas eléctricos al mismo tiempo.

– No trasvasar líquidos inflamables cercanos a las llamas. Hacerlo en lugares abiertos y retirados limpiando además los derrames.

– Cuando se usa carbón o leña, no dejar líquidos inflamables cerca. No avivar el fuego arrojándole los mencionados aún en pequeñas cantidades.

– No secar ropa cerca de las fuentes de calor para calefacción (estufas, llamas, calentadores).

– Los artefactos calóricos deberán ubicarse retirados de cortinas. Si compra cortinado para el lugar, que no resulte de material liviano o fácilmente inflamable.

– No deje elementos que produzcan chispas al alcance de los niños.

– Tener a mano los números telefónicos de Servicios de Emergencias (Salud, Bomberos, Policía, Defensa Civil).

– No utilizar agua en principios de incendios eléctricos. Si Ud. puede o desea existen matafuegos cargados con polvos químicos triclase. En los lugares de venta afín a éstos puede asesorarse en el uso, mantenimiento e instalación domiciliaria.

Ante cualquier duda, consulta o urgencia los vecinos pueden comunicarse con el teléfono gratuito 103, de Defensa Civil.

