Quiñonez: “Desde nuestra posición agotamos todas las instancias para que el partido se juegue”

Continúan los comentarios y opiniones de diversos lugares y posiciones luego de la determinación por parte de la dirigencia de Liga Esperancina de Fútbol para suspender el partido de vuelta de la final de Primera División entre Unión y AD Juventud. Alberto Quiñonez, presidente del equipo del norte de Esperanza, mostró su malestar por la medida tomada.

Las condiciones climáticas adversas fue el motivo necesario para que la dirigencia de Liga Esperancina de Fútbol tome la decisión de suspender el partido de vuelta final entre Unión y Asociación Deportiva Juventud.

En diálogo con el programa “Mañana es Tarde” que emite CSC Radio de Esperanza el presidente de AD Juventud, Alberto Quiñonez, comentó: “Con la dirigencia de Unión y representantes de Liga Esperancina de Fútbol nos reunimos alrededor de las 14 y recorrimos el campo de juego, los sectores preparados para la prensa y las instalaciones del perímetro a la cancha y luego de observar cada lugar en detalle nuestra posición fue la de jugar el partido porque se podía realizar porque las condiciones estaban dadas.

A esa hora había caído un importante chaparrón pero también estaba claro que ya no iba a volver a llover y existen herramientas que se utilizan hoy en día para determinar el pronóstico del tiempo y cómo continúan las condiciones pero los únicos que agotamos las instancias para que el partido se juegue fuimos los dirigentes de Juventud. Unión no tenía intenciones de jugar el encuentro y los dirigentes de Liga Esperancina se fueron para luego a las 15 llamarnos y decirnos que el partido no se jugaba”, comentó el alto dirigente esperancino.

Por otra parte Quiñonez comentó: “Sinceramente uno llega a esta altura del año con pocas fuerzas porque el trabajo que se hace durante la temporada es muy exigente. Nosotros comenzamos a trabajar el pasado 15 de enero y quiere llegar al final de la mejor forma y estas cosas no ayudan. Desde ayer los comentarios son muchos y este lunes desde temprano la gente te para en la calle y te pregunta que pasó o porqué se suspendió. Por eso antes de cualquier especulación apenas conocimos la decisión decidimos sacar un parte de prensa dejando en claro nuestra postura de jugar el partido.

No me gustó para nada que la decisión de suspender la hayan tomando no más de tres personas porque le quita cierta seriedad al torneo. Era la final del campeonato y no puede quedar a voluntad de unos pocos. Hay un reglamento muy claro y es el árbitro el que debe determinar si hay agua, tormenta eléctrica o que la pelota no corre para que se suspenda de lo contrario el partido se debe jugar. Es una final no un encuentro de fase regular y creo que los que tomaron la decisión no tuvieron en cuenta la magnitud del evento y estas decisiones después se tornan negativas porque había una gran expectativa por parte de todo el ambiente si hasta gente de Rosario se vino a Esperanza para verlo a Matías (Donnet) y tuvieron que volverse.

Nuestro motivo siempre estuvo firme para jugar porque no encontramos motivos para no hacerlo. Las condiciones climáticas para el próximo fin de semana no son las mejores y así uno comienza a extenderse en el calendario y si llega a haber un tercer partido nos estaríamos yendo contra las Fiestas además hay una disposición para terminar el torneo como límite el 10 de diciembre aunque desde la Liga se iba a pedir a AFA un permiso especial.

Veremos que sucede. El próximo fin de semana es feriado largo y sería interesante jugar el viernes teniendo en cuenta que se anuncia lluvia para el fin de semana. Tenemos un gran equipo y todos estamos con la expectativa lógica de jugar una final. A lo largo del año mostramos que fuimos un grupo por encima de cualquier individualidad y eso nos aún más grandes. Ojalá este fin de semana podamos definir la final porque esa fiesta es de todos y nos merecemos disfrutarla”, comentó Alberto Quiñonez.