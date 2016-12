Productores siguen reclamando solución para caminos anegados

29/12/2016 Comentarios (0) Vistas: 1426 Noticias, Regionales

El productor Luis Zurverra reiteró el reclamo de soluciones y la implementación de un “plan integral” por la problemática que viven en el sector por los anegamientos de campos y caminos que sufren cada vez que llueve. “Hace más de 10 años que venimos renegando con los caminos anegados”, resumió.

En diálogo con la CSC Radio, Zurverra contó que “el jueves con las primeras lluvias no hubo tanta preocupación pero la continuidad de las mismas convirtió los caminos en un problema”. “Como hace 15 años que viene ocurriendo, sufrimos las inclemencias el tiempo, el anegamiento de campos y caminos, y lamentablemente pasan los políticos y los funcionarios, pero las soluciones no llegan y los problemas se agravan”, cuestionó.

Sobre la situación, explicó que “la zona oeste de Esperanza está un poco más contenida por los canales que se realizaron para retener el agua y derivarla a la zona de Cavour, pero en el este no se realizaron obras” y ante ello reiteró el reclamo para que “al canal sur no se le tire más agua porque no da más, y encima está mal construido”.

Agregó que “en el último tiempo se realizaron dos obras nuevas para derivar agua al canal sur: una es la del Parque Industria donde se realizaron tres entubamientos que se dirigen hacia ese canal, y otra es la de ruta 6 al oeste, donde se construyó un nuevo canal que captará el agua de la zona suroeste y que se desviará al canal sur”.

El productor brindó un panorama de la situación y detalló que “del camino del Arco, en calle Polter a la altura de calles España y 9 de Julio, se llenó de agua y eso termina en calle 27 de Febrero; esa calle se convierte en un mar con partes que acumulan más de un metro de agua; el camino del bar de Copes, en ruta 70 al sur y el camino continuo antes del Club de Planeadores tenían más de un metro de agua; la vera de la ruta 70 desde el Bar de Copes hacia el este y llegando hasta Empalme estaba llena de agua; y continúa así hasta hoy porque las cunetas están llenas y no corre el agua”.

Ante esto se mostró cansado de realizar el reclamo: “Falta ir a la Nación a plantear el problema” porque “los políticos locales y de Santa Fe saben la situación” y contó: “El lunes llamé al presidente del Comité de Cuenca para pedirle por favor que venga con el técnico a cargo del organismo para mostrarle la zona y la situación y me respondió que el técnico no le contestó el teléfono en todo el día”.

En ese contexto, recordó las innumerables gestiones realizadas junto a la dirigencia de la Sociedad Rural, en diversas reuniones con el gobernador, funcionarios, ministros y secretarios de distintas áreas, pero nunca aparecieron las soluciones para implementar “un plan integral”. “Hace más de 10 años que venimos renegando con los caminos anegados”, resumió.

Etiquetas: ANEGAMIENTOS, CAMINOS, CAMINOS RURALES, LLUVIAS, productores, reclamo