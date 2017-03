Por el torneo “Tres Uniones” Alma Juniors ganó en Corrientes

27/03/2017 Comentarios (0) Vistas: 1489 Deportes, Noticias, Rugby

El primer equipo de Alma Juniors cerró una fantástica semana luego de la clasificación a la final del Apertura 2017 de la USR y el triunfo conseguido este sábado en Corrientes por la competencia “Tres Uniones – Copa ERSA” donde derrotó a Aranduroga Rugby Club por 24 a 13.

Los planteles superiores de Alma Juniors transitan un gran comienzo de temporada 2017 en los diversos frentes oficiales que está transitado.

El pasado jueves Alma Juniors en Primera División y Reserva con sendas victorias selló sus pasaportes a las finales en ambas categorías del Apertura 2017 que organiza la Unión Santafesina de Rugby.

El sábado el equipo de Alma Juniors se instaló en Corrientes para disputar la segunda fecha del “Tres Uniones” donde enfrentó a Aranduroga Rugby Club.

Los esperancinos vencieron a los correntinos por 24 a 13 en un gran encuentro. Además La Salle venció a Querandi por 49 a 19 mientras que CRAR cayó en Resistencia ante Regatas por 33 a 24 y Cha Roga le ganó a Capibá por 40 a 19.

En los Interzonales, Logaritmo superó a Tilcara 24 a 17 y Universitario de Rosario a Paraná Rowing por 26 a 12.

Síntesis

Aranduroga 13: Ezequiel Reyes, Rogelio Casco y Martín Saade; Sebastián Borda, Francisco Cadenas; Juan José Machado, Matías Neironi y Patricio Nugara; Juan Cruz Márquez y Enzo González; Francisco Piñeiro, Luis Gándara, Agustín Páparo, Nicolás González y Augusto Belán Cassani. Ent: Cañete-I. Panseri.

Alma Juniors 24: Lisandro Ponce, Francisco Iser y Edgardo Rodríguez; Alex Rista, Facundo Alvarez; Renzo Borgogno, Sebastián Massi y Gonzalo Alvarez; Ivo Trod y Emiliano Silvi; Juan Pablo Erbetta, Facundo Cabrera, Santiago Cabrera, Luis Taris y Juan Cazzullo. Ent: Marcos Romano.

Progresión: PT: 1′ try de Juan Cazzullo, convertido por Emiliano Silvi (AJ), 6′ try penal (ARC), 23′ try penal (AJ), 28′ y 34′ penales de Enzo González (ARC) y 42′ try de Francisco Iser, convertido por Emiliano Silvi (AJ). ST: 21′ penal de Emiliano Silvi (AJ).

Cambios: ST: al inicio Mariano Quetglas por Saade (ARC), 10′ Facundo De la Vega por Casco (ARC) y Santiago Brega por Ponce (AJ), 11′ Sebastián Panseri por Márquez (ARC), 14′ Juan Francisco Segovia por Piñeiro y Martín Gómez Portillo por Belén Cassani (ARC), 23′ Juan Gabardini por Neironi, Matías Ham por Cadenas y Juan Quetglas por Reyes (ARC), 35′ José Lucena por Alvarez y Germán Rodríguez por Rista (AJ).

Amonestados: PT: 13′ Edgardo Rodríguez (AJ) y 21′ Augusto Belán Cassani (ARC). ST: 19′ Patricio Nugara (ARC), 25′ Ezequiel Reyes (ARC) y Facundo Alvarez (AJ).

Cancha: Aranduroga Rugby Club (Corrientes). Referee: Juan Pared (Gualeguaychú).

Etiquetas: ALMA JUNIORS, corrientes, rugby, TRES UNIONES, VICTORIA