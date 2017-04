Por el Oficial “Dos Orillas” juega Alma Juniors en su casa

11/04/2017 Comentarios (0) Vistas: 1101 Básquet, Deportes, Noticias

Este martes comenzará la séptima fecha del Oficial “Dos Orillas” de las asociaciones de Santa Fe y Paraná. Esta noche en el “Enzo Scocco” Alma Juniors recibirá a República del Oeste. A su vez comenzará una nueva jornada del U19 para los esperancinos. Almagro no tendrá actividad oficial en Primera División.

Esta noche desde las 21:30 Alma Juniors recibirá a República del Oeste en el “Enzo Scocco”por la séptima fecha del torneo “Dos Orillas”.

A su vez estará comenzando la sexta jornada del U19 con Alma Juniors recibiendo mañana a Macabi y Almagro viajando a Santa Fe para enfrentara Santa Rosa.

Primera División

MARTES 11 DE ABRIL

21.30 Recreativo A vs. Macabi (A1-Cantero)

21.30 Ciclista vs. Olimpia (A1-Barovero)

21.30 Colón (SJ) vs. Banco Provincial (A1-Barovero)

21.30 Alma Juniors vs. República del Oeste (A1-Grinovero)

21.45 Talleres vs. El Quillá (A2-Mendoza)

21.30 Rivadavia B vs. Quique (A2-Alaniz)

22.00 CUST vs. Recreativo B (A2-Alaniz)

21.30 Kimberley vs. Diamantino (A2-Villani)

MIÉRCOLES 12 DE ABRIL

21.30 Rowing A vs. Rivadavia A (A1-Cantero)

21.30 Estudiantes A vs. Sionista (A1-Bianchi)

21.30 GyE vs. Unión (SF) (A1-Bianchi) (adelanto 8ª fecha)

21.30 Paracao vs. Regatas Coronda (A2-Alaniz) JUEVES 13 DE ABRIL

21.30 Patronato vs. Rowing B (A2-Mendoza) (En Sionista)

21.30 Unión (Crespo) vs. Estudiantes B (A2-Villani) Oficial U19 Miércoles 12 de abril

21.30 Alma Juniors vs. Macabi

Libre: El Quillá ZONA B

21.30 República del Oeste vs. Banco Provincial

21.30 Santa Rosa vs. Almagro

21.30 GyE vs. Unión (SF)

Libre: CUST

Etiquetas: ALMA JUNIORS, almagro, DOS ORILLAS, partidos, PRIMERA DIVISIÓN, U19