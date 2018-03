Podría correr riesgo el acuerdo entre SanCor y Fonterra

Lo primero que debemos responder es que en un principio la negociación entre Fonterra y SanCor es independiente de estos resultados, pero de igual manera Fonterra seguramente tendrá una revisión de su estrategia hasta tanto se anuncie quién ocupará el cargo de Theo Spierings.

Pero aparentemente la revelación de los números de Fonterra no sorprendió a la gente de SanCor que está en la negociación, es que era un rumor que corría desde hace rato, las cuentas de este año no cerrarían, quizás por eso, y pensando en un viejo refrán, desde Sunchales no colocaron nunca los huevos en una sola canasta.

“Tal vez hoy Fonterra no sea la única opción, pero sigue en carrera” dijo off the record alguien que está muy al tanto de las negociaciones. Lo cierto es que SanCor maneja tres negociaciones simultaneas, además de los neozelandeses, hay una oferta concreta de una empresa con presencia en el país y otra empresa extranjera que busca desembarcar (su nombre está bajo 7 llaves) ha acercado una propuesta que también interesa.

“En SanCor estamos tranquilos de que el proceso iniciado va muy bien, ahora tenemos opciones para decidir cómo seguir” deslizó alguien dentro de la Cooperativa sunchalense.

Este optimismo viene acompañado de una convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Socios que se comunicará en el día de hoy, convocando para el 6 de abril a los asociados a SanCor para aprobar como único tema la aprobación del APE que se alcanzó con acreedores privados y financieros.

Seguramente durante la semana próxima se conocerán los edictos que den detalles sobre este Acuerdo que debe ser refrenado en la Asamblea.

Pero independientemente de esta noticia que vino de Nueva Zelanda, y de esta convocatoria, se espera que en los próximos días haya alguna novedad importante sobre un futuro asociado, así que a estar atentos.

Damián Morais

Fuente: EDairyNews