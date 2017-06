Pirola y los operativos en comunas justicialistas: “No es casual”

17/06/2017 Comentarios (0) Vistas: 1592 Noticias, Policiales, Política

El senador provincial Rubén Pirola le agregó condimento político al escándalo policial que sacude a Esperanza y la provincia. Tras la detención de una veintena de personas, entre ellos el segundo jefe policial del departamento, el dirigente justicialista criticó el fracaso de la política de seguridad del gobierno provincial y entendió que no es casualidad que todos los operativos se realicen en comunas administradas por el PJ.

“No es casual que estos operativos se lleven adelante en comunas que justamente están gobernadas por el justicialismo, no es casual que cuando nosotros pedimos respuestas contundentes para ciudades gobernadas por el justicialismo las respuestas no sean las mismas que observamos en otras comunidades” dijo Rubén Pirola a la prensa esperancina ayer.

“Sólo una reflexión, hay quienes tienen responsabilidades, desde lo personal lamentamos que haya policías que tomen decisiones contrarias a la ley y desde la política responsabilizamos obviamente al gobierno de la Provincia, al ministro de Seguridad que es junto al Jefe de Policía quienes definen quien está al frente de cada comunicad” dijo Rubén Pirola.

El vice presidente del PJ Santa Fe y presidente Pro Témpore del Senador Provincial en la ciudad donde vive el vice gobernador de la provincia no dudó de reprochar el fracaso: “Con respecto a Esperanza y Las Colonias se vienen equivocando de manera seguida y lamentamos esto porque va en contra de una fuerza que tiene más de 100 años (la policía) y también va en contra de los buenos policías, que los hay, que los conocemos, que están en Esperanza, y en todo el ámbito de nuestro departamento, pero aquí yo creo que hay personas que tienen que hacerse responsables de las decisiones que toman y la falta de conducción política en materia de seguridad y el aumento justamente de la inseguridad, de la narcocriminalidad, y fundamentalmente de hechos de corrupción, más allá del trabajo, que quiero rescatar, de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación y de los buenos policías que acompañan esta situación, que a falta de conducción política en materia de seguridad tenemos estos hechos que datan de 6 a 8 años”.

Y agregó Pirola: “No es casual que estos operativos se lleven adelante en comunas que justamente están gobernadas por el justicialismo, no es casual que cuando nosotros pedimos respuestas contundentes para ciudades gobernadas por el justicialismo las respuestas no sean las mismas que observamos en otras comunidades, pero eso tiene que ver con la política, nosotros siempre los conversamos con la Intendente, y tenemos una mirada positiva que es la construcción, lo que pedimos a las autoridades es la responsabilidad a quienes tienen que conducir la política de seguridad en la provincia, y en este caso, la verdad, en el departamento Las Colonias, primero tiene que ver con las personas, y después las autoridades políticas que tienen nombre y apellido, y el ministro de Seguridad tiene que hacerse responsable de las decisiones que viene tomando respecto del departamento Las Colonias”.

LA INTENDENTA

Ana Meiners no dudó en coincidir con el senador provincial y reprochar que las novedades policiales y la política de seguridad de la ciudad se termina enterando por los medios de comunicación: “Coincido totalmente con el senador Pirola, imagínese como me puedo sentir yo como responsable del gobierno local de Esperanza, que aquí ya se han cambiado 6 planas mayor de la Jefatura de Policía, y hasta hoy, ya dos días del problema no se me ha notificado de quienes son los nuevos Jefes de Policía. Nosotros veníamos trabajando con la Jefa Estela Nuñez, muy bien, tratando de cambiar esta realidad que teníamos en Esperanza, porque hay que decirlo: los reclamos son siempre frente al municipio y la responsabilidad nuestra es acompañar a la fuerza policial hasta donde nos corresponde y puertas adentro ya es problema de ellos”.

Meiners no dudó en pasarle factura a Miguel Lifschitz por la situación de la ciudad: “Tenemos un pedido de audiencia con el gobernador por este este tema y aun no se ha respondido, ocasionalmente nos encontramos en actos públicos, donde estos temas tan delicados no se pueden hablar. Creo que estamos a tiempo de encausar esta situación aquí en Esperanza, y no convertirnos en lo que pasa en las grandes urbes con situaciones muy complicadas como en Rosario, Santa Fe, Rafaela o Venado Tuerto, así que veríamos con agrado que se nos tenga en cuenta como gobierno local y coincido plenamente con el Senador, estas no son casualidades, son causalidades”.

Etiquetas: ESPERANZA, MEINERS, PIROLA, policia, PULLARO, SEGURIDAD